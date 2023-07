Αθλητικά

ΠΣΖ - Μπαπέ: πρόταση 1 δις ευρώ για να μείνει στην ομάδα

Τι αναφέρουν γαλλικά ΜΜΕ για το συμβόλαιο που προσφέρει στον άσο της μπάλας ο γαλλικός σύλλογος, για να μην πάρει μεταγραφή.

Επιμένει η Παρί Σεν Ζερμέν για το μέλλον του Κιλιάν Μπαπέ και συνεχίζει να υποστηρίζει πως για να παραμείνει και τη νέα σεζόν στους Παριζιάνους ο Γάλλος σούπερ σταρ θα πρέπει να επεκτείνει το συμβόλαιό του.

Η πρωταθλήτρια Γαλλίας έχει καλέσει τον Μπαπέ ν' αποφασίσει αν θα ενεργοποιήσει την επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το καλοκαίρι του 2025 ή θα παραχωρηθεί αυτό το καλοκαίρι, μολονότι ο διεθνής επιθετικός έχει δηλώσει ότι θα εξαντλήσει το συμβόλαιό του και θα αποχωρήσει, ως ελεύθερος το καλοκαίρι του 2024.

Η διοίκηση, σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, προχώρησε σε εντυπωσιακή πρόταση, προκειμένου να κρατήσει για πάντα τον 24χρονο επιθετικό: Συγκεκριμένα του προτείνει νέο δεκαετές συμβόλαιο, με συνολικές αποδοχές στο ένα δισ. ευρώ (!) για να τον πείσει να παραμείνει και να ξεχάσει τη μεταγραφή του στην Ρεάλ Μαδρίτης.

