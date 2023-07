Κοινωνία

Καύσωνας: Πέθανε ντελιβεράς, που πήγε στο νοσοκομείο με συμπτώματα θερμοπληξίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άτυχος 43χρονος, ενώ ήταν στο νοσοκομείο, υπέστη εγκεφαλικά επεισόδια και δυστυχώς έφυγε από την ζωή.

-

(εικόνα αρχείου)

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια ενός 43χρονου ντελιβερά, που πήγε στο νοσοκομείο Χαλκίδας με συμπτώματα θερμοπληξίας, υπέστη πολλαπλά εγκεφαλικά επεισόδια και κατέληξε.

Σύμφωνα με το eviaonline, ο άτυχος 43χρονος πήγε κανονικά στη δουλειά του. Όταν γύρισε σπίτι του, στον Καράμπαμπα Χαλκίδας, δήλωσε στην μητέρα του ότι έχει υψηλή θερμοκρασία και πονοκέφαλο.

Αμέσως επικοινώνησαν με γιατρό, ο οποίος τους συνέστησε κρύες κομπρέσες στο μέτωπο. Η κατάσταση όμως χειροτέρευε όσο περνούσε η ώρα και οι δικοί του τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, με πυρετικούς σπασμούς.

Ο 43χρονος εισήχθη με συμπτώματα θερμοπληξίας. Λίγο αργότερα υπέστη πολλαπλά εγκεφαλικά και κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό του περιβάλλον, ο άτυχος ντελιβεράς ήταν απόλυτα υγιής και δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου, αναμένεται ότι θα ρίξουν νεκροψία και νεκροτομή.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέξας: Ζευγάρι βίαζε 18χρονη επί εβδομάδες – Την κρατούσαν όμηρο και δεμένη στο κρεβάτι

Γυναικοκτονία - Αυλίδα: “Την σκότωσα γιατί δεν πέρναγα καλά μαζί της”

Μοίρα Αλεξιπτωτιστών: υπαξιωματικός φέρεται να άνοιξε πυρ μέσα στην μονάδα