Πολιτική

Μητσοτάκης: 250 ηλεκτροκίνητα λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε αναμένεται να βγουν στους δρόμους τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος επισκέφθηκε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

-

Μέχρι τις αρχές του νέου χρόνου τίθενται σε κυκλοφορία 250 ηλεκτροκίνητα λεωφορεία στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη που θα αλλάξουν πολύ τις συνθήκες κυκλοφορίας των πολιτών δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την ενημερωτική σύσκεψη που είχε με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Χρ. Σταϊκούρας, και οι υφυπουργοί Χρ. Αλεξοπούλου και Ν. Ταχιάος, καθώς και ο υπουργός Επικρατείας Α. Σκέρτσος.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην ασφάλεια των μετακινήσεων των πολιτών και υπογράμμισε ότι προωθούνται ταχύτατα και τα έργα ασφαλείας του σιδηροδρόμου.

Ο πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στο έργο της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, το οποίο όπως είπε είναι το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό έργο στη χώρα και όταν ολοκληρωθεί θα αλλάξει τον συγκοινωνιακό χάρτη της πρωτεύουσας. Ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση προωθεί και όλα τα υπόλοιπα, μικρά και μεγάλα, έργα, κάνοντας αναφορά στο Μετρό θεσσαλονίκης που θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2024, στον ΒΟΑΚ, στον Ε65 και στην Πατρών - Πύργου. Τόνισε επίσης ότι η κυβέρνηση προωθεί επίσης το θέμα της ηλεκτροκίνησης στα αυτοκίνητα και γενικώς στις "καθαρές" μετακινήσεις .

Όπως είπε στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών έχουμε ένα ευρύ πεδίο παρεμβάσεων, θα έχουμε πολλή δουλειά τα επόμενα χρόνια και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην πολιτική του ηγεσία

Από την πλευρά του ο υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας είπε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να προωθήσει με αποτελεσματικό τρόπο όλα τα μεγάλα έργα που είναι σε εξέλιξη, να σχεδιάσει νέα έργα και να διαχειριστεί με σύνεση όλους τους διάθεσιμους πόρους.

«Πράγματι, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι ένα απολύτως κρίσιμο υπουργείο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της πατρίδας μας, αλλά ένα υπουργείο το οποίο, όπως είπατε κ. υπουργέ, προωθεί και ζητήματα κοινωνικής συνοχής, ειδικά στα ζητήματα που αφορούν τις μαζικές μεταφορές -ένα ζήτημα στο οποίο έχουμε συμφωνήσει από κοινού ότι θέλουμε να το προτεραιοποιήσουμε ως προς τις δράσεις τις οποίες δρομολογούμε τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

«Δεν μιλάμε, λοιπόν, μόνο για την υλοποίηση, την ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομής τα οποία έχουν ήδη δρομολογηθεί, όπως οι εναπομείναντες μεγάλοι οδικοί άξονες: το Πάτρα-Πύργος το οποίο προχωράει με γρήγορους ρυθμούς, τον Ε65 ο οποίος κι αυτός αναμένεται, το νότιο τμήμα του, να έχει ολοκληρωθεί εντός των επόμενων μηνών. Φυσικά ο εμβληματικός Βόρειος Οδικός Άξονας της Κρήτης, όπου η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου έκανε μία πολύ σημαντική δουλειά προετοιμασίας και τώρα εναπόκειται στη νέα ηγεσία να ”τρέξει”, ουσιαστικά, το έργο. Αλλά φυσικά και υποδομές που έχουν να κάνουν με τις μαζικές μεταφορές: το Μετρό της Θεσσαλονίκης το οποίο, όπως είπαμε, θα λειτουργήσει εντός του 2024, η νέα Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, το μεγαλύτερο δημόσιο έργο το οποίο αυτή τη στιγμή υλοποιείται στη χώρα, ένα μεγάλο ανοιχτό εργοτάξιο στην Αθήνα, το οποίο όμως, όταν ολοκληρωθεί, θα αλλάξει πλήρως τον χάρτη των μεταφορών στην πρωτεύουσα» τόνισε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε:.

«Όμως θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στις άμεσες παρεμβάσεις τις οποίες κάνουμε στα λεωφορεία μας. Εκεί πιστεύουμε ότι μέχρι τις αρχές του επόμενου χρόνου θα έχουμε απτά αποτελέσματα να δείξουμε, με τα πρώτα καινούρια 250 ηλεκτροκίνητα λεωφορεία να παραδίδονται και να δρομολογούνται σε γραμμές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, σε πρώτη φάση αντικαθιστώντας παλαιότερα λεωφορεία. Νομίζω ότι οι πολίτες αμέσως θα εκτιμήσουν τη διαφορά στην ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας.Και, βέβαια, η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, της ηλεκτροκίνησης, μιας μετακίνησης πιο φιλικής προς το περιβάλλον, είναι μία δράση όπου το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μπορούμε να κάνουμε στον τομέα αυτόν πολύ σημαντικά πράγματα».

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα και στην ασφάλεια των μετακινήσεων, επισημαίνοντας: «Μεγάλα έργα τα οποία έρχονται από το παρελθόν που αφορούν την ασφάλεια των τρένων μας θα ολοκληρωθούν, όπως είχαμε δεσμευθεί, εντός των επόμενων μηνών, προκειμένου να κλείσει και αυτή η πληγή η οποία τόσο πολύ μας έχει πονέσει. Και, βέβαια, η ανάγκη να επενδύσουμε στον σιδηρόδρομο του μέλλοντος, έχοντας μία αίσθηση της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας της χώρας, πάντα με έμφαση στη βασική μας γραμμή: από την Πάτρα στην Αθήνα και από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και μέχρι τα σύνορα.

Όλα αυτά συνιστούν ένα πολύ ευρύ πεδίο παρεμβάσεων. Να προσθέσω και σε αυτά τα πολύ σημαντικά αρδευτικά έργα τα οποία τόσο μεγάλη σημασία έχουν για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς μας τομέα. Οπότε θα έχουμε πάρα πολλή δουλειά τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια, αλλά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ηγεσία του Υπουργείου, ότι αυτό το απολύτως κρίσιμο πεδίο πολιτικής για τη χώρα μας θα το φέρετε εις πέρας όπως ακριβώς το έχουμε σχεδιάσει».

Ειδήσεις σήμερα:

Τέξας: Ζευγάρι βίαζε 18χρονη επί εβδομάδες – Την κρατούσαν όμηρο και δεμένη στο κρεβάτι

Γυναικοκτονία - Αυλίδα: “Την σκότωσα γιατί δεν πέρναγα καλά μαζί της”

Μοίρα Αλεξιπτωτιστών: υπαξιωματικός φέρεται να άνοιξε πυρ μέσα στην μονάδα