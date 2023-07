Πολιτική

Φωτιές: Πυροσβέστης υπέστη έμφραγμα εν ώρα καθήκοντος (εικόνες)

Τον πυροσβέστη, ο οποίος αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας ενώ έδινε μάχη με την πύρινη λαίλαμα, επισκέφθηκε στο νοσοκομείο ο Βασίλης Κικίλίας.

Πυροσβέστης υπέστη έμφραγμα του μυοκαρδίου κατά τη διάρκεια της μάχης με τα πύρινα μέτωπα

Ο πυροσβέστης νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου τον επισκέφτηκε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

«Περαστικά και σιδερένιος» ευχήθηκε ο Βασίλης Κικίλιας στην ανάρτησή του μετά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο όπου ενημερώθηκε από τους θεράποντες ιατρούς για την κατάσταση της υγείας του πυροσβέστη.

Επισκέφτηκα σήμερα το πρωί στο ΓΝΑ 251 τον πυροσβέστη μας ΣΔ που νοσηλεύεται με έμφραγμα του μυοκαρδίου, μετά από μια μεγάλη μάχη με τις πυρκαγιές. Ενημερώθηκα από το ιατρικό προσωπικό για την κατάσταση της υγείας του. Εύχομαι περαστικά και σιδερένιος. @pyrosvestiki @GSCP_GR pic.twitter.com/9ymYjTk2LB

— Vassilis Kikilias (@Vkikilias) July 21, 2023

