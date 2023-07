Κοινωνία

Χαλκίδα - Θάνατος 46χρονου από θερμοπληξία: Συνελήφθη ιδιοκτήτης ψησταριάς

Ο άτυχος άνδρας φέρεται να εργαζόταν χωρίς να είναι ασφαλισμένος στο μαγαζί. Τι αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τα αίτια θανάτου του 46χρονου.

Συνελήφθη 54χρονος ιδιοκτήτης ψησταριάς στη Χαλκίδα στην οποία φέρεται να δούλευε ένας 46χρονος που πέθανε την Πέμπτη (20/7), πιθανότατα από θερμοπληξία.

Σήμερα το πρωί το αστυνομικό τμήμα Χαλκίδας ενημερώθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας σχετικά με τον θάνατο του 46χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι ο 46χρονος κατά τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης εργάστηκε ως διανομέας στην ψησταριά χωρίς όμως σύμβαση εργασίας.

Όταν ο 46χρονος επέστρεψε σπίτι του, γύρω στις 16:00, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε λίγη ώρα μετά.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν σήμερα τον ιδιοκτήτη της ψησταριάς με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Ο 54χρονος μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Tα ακριβή αίτια του θανάτου του 46χρονου θα φάνουν από τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τον θάνατο του 46χρονου

Στο μεταξύ, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Νοσοκομείο Χαλκίδας αναφέρει ως πιθανή αιτία θανάτου καρδιοαναπνευστική ανακοπή μετά την έκθεση σε πολλή υψηλή θερμοκρασία. Συγκεκριμένα, το Νοσοκομείο Χαλκίδας, αναφέρει: «Την Πέμπτη 20 Ιουλίου, προσεκομίσθη στις 16:55 στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου Χαλκίδας με ασθενοφόρο άνδρας 46 ετών (όχι διανομέας) άσφυγμος, άπνοος και με μυδρίαση άμφου. Θερμοκρασία σώματος 40 βαθμοί. Έγινε ανάνηψη, ΚΑΡΠΑ και διασωλήνωση χωρίς αποτέλεσμα. Ώρα ισοηλεκτρικής γραμμής ηλεκτροκαρδιογραφήματος 17:30. Πιθανή αιτία θανάτου, η καρδιοαναπνευστική ανακοπή μετά την έκθεση σε πολλή υψηλή θερμοκρασία».

