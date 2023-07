Κοινωνία

Λάρισα - Χασισοφυτεία: Οικογενειακή... επιχείρηση με τζίρο 10 εκατ. ευρώ (εικόνες)

Πώς έφτασε η ΕΛΑΣ στη φυτεία με τα 3.680 δενδρύλλια κάνναβης που είχε στήσει οικογένεια στη Λάρισα. Βίντεο με την επιχείρηση της ΕΛΑΣ.

Σε δηλώσεις σχετικά με τη διακρίβωση της δράσης εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού δενδρυλλίων κάνναβης σε δύσβατη περιοχή του Δήμου Τυρνάβου Λάρισας, προχώρησαν σήμερα ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας, Ταξίαρχος Θωμάς Καρανάσιος, ο Προϊστάμενος Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης Δημοσιογράφων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, Αστυνόμος Β΄ Πέτρος Παπαδημητρίου και ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, Αστυνομικός Διευθυντής Αγάπιος Χαρακόπουλος ενώ στην υπόθεση αναφέρθηκαν ακόμη, ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας Χρήστος Καλούσιος και ο Διευθυντής του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Λάρισας, Βάιος Γάτσιος.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης έγινε γνωστό ότι κατασχέθηκαν -3.680- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως -1,6- μέτρα ενώ συνελήφθησαν -3- ημεδαποί, εκ των οποίων ένας ως ιθύνων νους των καλλιεργούμενων δενδρυλλίων κάνναβης.

Βίντεο από την μεγάλη επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών Λάρισας:

Αναλυτικά, οι δηλώσεις:

Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας, Ταξίαρχος Θωμάς Καρανάσιος:

«Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας.

Σας καλέσαμε σήμερα εδώ, στην έδρα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας προκειμένου να σας παρουσιάσουμε μία πολύ σημαντική επιτυχία του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας.

Συγκεκριμένα, καταφέραμε να εξακριβώσουμε εγκληματική ομάδα που καλλιεργούσε ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό δενδρυλλίων κάνναβης, εντοπίζοντας σε δύσβατη περιοχή του Δήμου Τυρνάβου Λάρισας, -2- φυτείες με πάνω από -3.500- δενδρύλλια κάνναβης.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν -3- ημεδαποί, εκ των οποίων ο ένας ως ιθύνων νους των καλλιεργούμενων δενδρυλλίων κάνναβης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη -4- άτομα, που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ως προς τις -2- φυτείες που εντοπίστηκαν, αυτές εκτείνονταν σε -2- διαζώματα, καλύπτοντας δασική έκταση περίπου -4- στρεμμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το προσδοκώμενο χρηματικό όφελος από τη συγκομιδή, υπολογίζεται άνω των -10.000.000- ευρώ.

Με την ευκαιρία της σημερινής παρουσίασης, θα ήθελα να επισημάνω ότι οι Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, μεταξύ των καθημερινών δράσεων που διεξάγουν για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση της «μάστιγας» των ναρκωτικών.

Επιτρέψτε μου, επίσης, να συγχαρώ όλους τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στις έρευνες, καθώς μέσα από τον ζήλο και την αφοσίωσή τους προς την Υπηρεσία και ξεπερνώντας τους εαυτούς τους, κατάφεραν να επιτύχουν ακόμη μία σημαντική επιτυχία.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση θα δοθούν από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Τύπου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, Αστυνόμο Β’ Πέτρο Παπαδημητρίου.

Σας ευχαριστώ.»

Προϊστάμενος Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης Δημοσιογράφων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, Αστυνόμος Β΄ Πέτρος Παπαδημητρίου:

«Καλημέρα σας.

Όπως προανέφερε ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας, από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, στο πλαίσιο μεθοδικής και εμπεριστατωμένης έρευνας, διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην καλλιέργεια ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού δενδρυλλίων κάνναβης.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες προχθές, 19 Ιουλίου 2023, εντοπίστηκαν, σε δύσβατη περιοχή του Δήμου Τυρνάβου Λάρισας, -2- μεγάλες «φυτείες», οι οποίες εκτείνονταν σε -2- διαζώματα, καλύπτοντας συνολική έκταση -4- στρεμμάτων περίπου, όπου καλλιεργούνταν συνολικά -3.680- δενδρύλλια κάνναβης.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν προχθές, 19 Ιουλίου 2023, -3- ημεδαποί και συγκεκριμένα ένας 60χρονος ως ιθύνων νους της εγκληματικής ομάδας, ένας 23χρονος και μία 48χρονη γυναίκα, ενώ επιπλέον, στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη -4- αλλοδαποί άνδρες, ηλικίας 27, 32, 35 και 46 ετών, αντίστοιχα.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και σύσταση εγκληματικής ομάδας, με σκοπό τον παράνομο πλουτισμό διά της καλλιέργειας κάνναβης.

Πιο αναλυτικά ως προς τον χώρο των φυτειών, υπήρχε πλήρες δίκτυο άρδευσης, σκαπτικά εργαλεία, αυτοσχέδια δεξαμενή συλλογής υδάτων, ενώ παράλληλα, εντοπίστηκε αυτοσχέδιο κατάλυμα με διάφορα είδη διαμονής, ρουχισμό και μαγειρικά σκεύη. Επίσης, σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε αυτοσχέδιο υπό κατασκευή ξηραντήριο.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, από τον χώρο των φυτειών, καθώς και από τις οικίες και τα οχήματα των δραστών, μετά από νομότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν, κατασχέθηκαν συνολικά:

3.680 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από -50- εκατοστά έως -1- μέτρο και -60- εκατοστά,

το χρηματικό ποσό των -24.310- ευρώ,

4 κινητά τηλέφωνα,

6 πακέτα – στελέχη σύνδεσης εταιρειών κινητής τηλεφωνίας,

4 διαβατήρια,

1 «router» με κάρτα sim,

1 ιδιόχειρο σημείωμα,

2 ζεύγη γαντιών και

κομμάτια λάστιχου ποτίσματος.

Επιπλέον, κατασχέθηκε -1- Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, ως μέσο διευκόλυνσης της παράνομης δραστηριότητάς τους.

Στις αστυνομικές έρευνες και στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Λάρισας, της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Λάρισας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) Θεσσαλονίκης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας και η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Κύρια Ανάκριση.

Σας ευχαριστούμε για τη σημερινή σας παρουσία, ενώ θα κλείσουμε τη σημερινή παρουσίαση με λίγα λόγια από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, Αστυνομικό Διευθυντή Αγάπιο Χαρακόπουλο.

Σας ευχαριστώ».

Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, Αστυνομικός Διευθυντής Αγάπιος Χαρακόπουλος:

«Καλημέρα και από εμένα.

Πρόκειται για ακόμη μία μεγάλη επιτυχία του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας.

Ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, νιώθω την ανάγκη να συγχαρώ έναν – έναν τους αστυνομικούς και να εξάρω το έργο τους, καθόσον μέσα από τη συστηματική έρευνα, κατάφεραν να εξακριβώσουν τη συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού δενδρυλλίων κάνναβης.

Να είστε σίγουροι ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο για την καταπολέμηση της όποιας μορφής εγκληματικότητας προς όφελος της κοινωνίας.

Συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους και συνεργάτες που συνέδραμαν, ο καθένας με το δικό του ρόλο, στην επιτυχία αυτή και τους παροτρύνω να συνεχίσουν με την ίδια διάθεση και επαγγελματισμό.

Ευχαριστώ πολύ.»

