Αθλητικά

Μπαπέ: η ΠΣΖ τον “έκοψε” από την Εθνική Γαλλίας

Στα άκρα οδηγείται η σχέση του συλλόγου με τον παίκτη, μετά και την άρνηση απο μέρους του "ιλιγγιώδους" 10ψήφιας οικονομικής προσοφράς για να μείνει στην ομάδα.

Σε απόλυτα ακραίες καταστάσεις οδηγείται πλέον η σχέση της Παρί Σεν Ζερμέν με τον Κιλιάν Μπαπέ, καθώς η διοίκηση των πρωταθλητών Γαλλίας «έκοψε» τον Γάλλο σούπερ σταρ από την αποστολή της ομάδας για την Ιαπωνία, όπου θα πάρει μέρος σε φιλικά προετοιμασίας, δείχνοντας πως θέλει να ξεκαθαρίσει πια άμεσα το θέμα.

Ο 24χρονος σούπερ σταρ θέλει να εξαντλήσει το συμβόλαιό του με την Παρί (λήγει τον Ιούνιο του 2024) για να φύγει ως ελεύθερος το επόμενο καλοκαίρι και να διαπραγματευτεί με τους δικούς του όρους το που θα συνεχίσει (Ρεάλ Μαδρίτης ή αλλού), την ώρα που οι Παριζιάνοι, αν μη τι άλλο, θέλουν να τον πουλήσουν για να βάλουν ένα μεγάλο ποσό στα ταμεία τους και να μην τον χάσουν χωρίς το παραμικρό οικονομικό αντάλλαγμα.

Η διοίκηση, σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, προχώρησε σε εντυπωσιακή πρόταση, προκειμένου να "κρατήσει" τον 24χρονο επιθετικό: Συγκεκριμένα του προτείνει νέο δεκαετές συμβόλαιο, με συνολικές αποδοχές στο ένα δισ. ευρώ (!) για να τον πείσει να παραμείνει και να ξεχάσει τη μεταγραφή του στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Ως εκ τούτου τον άφησε εκτός αποστολής απ’ το ταξίδι για την Ιαπωνία (από 22 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου), με την L’ Equipe να επισημαίνει σε δημοσίευμά της πως ο Μπαπέ «...δεν πρόκειται να παίξει ξανά για λογαριασμό της Παρί, μέχρι να ανακοινώσει την απόφασή του, δηλαδή είτε να ανανεώσει ή να πουληθεί σ’ αυτό το μεταγραφικό «παράθυρο».

Στον αντίποδα, στο αεροπλάνο για τη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου θα μπει ο αδερφός του Κιλιάν Μπαπέ, Έιθαν Μπαπέ, ενώ ο Λουίς Ενρίκε θα πάρει μαζί του στην Ιαπωνία 29 ποδοσφαιριστές της Παρί, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν σε φιλικούς αγώνες τις Αλ Νασρ, Οσάκα και Ίντερ.

Την αποστολή της Παρί που πετάξει στην Ιαπωνία συγκροτούν οι: Κέιλορ Νάβας, Ασράφ Χακίμι, Πρεσνέλ Κιμπεμπέ, Μανουέλ Ουγκάρτε, Μαρκίνιος, Μάρκο Βεράτι, Φαμπιάν Ρουίθ, Νεϊμάρ, Μάρκο Ασένσιο, Χουάν Μπερνάτ, Ντανίλο Περέιρα, Βιτίνια, Ρενάτο Σάντσες, Κανγκ-Ιν Λι, Λουκά Ερναντέζ, Τσερ Εντούρ, Κάρλος Σολέρ, Αλεξάντρ Λετεγιέρ, Λαβίν Κουρζαουά, Γουάρεν Ζαΐρ-Εμερί, Ισμαέλ Γκαρμπί, Σερίφ Εναγκά, Μίλαν Σκρίνιαρ, Έιθαν Μπαπέ, Ιλιές Χουσνί, Νοά Λεμινά, Ουγκό Εκιτικέ, Λουίς Μουκέ, Τζανλουίτζι Ντοναρούμα.