Μουντιάλ Γυναικών: η Αγγλία πήρε το πρώτο “τρίποντο” (εικόνες)

Πρεμιέρα με το δεξί για τις παίκτριες της Αγγλίας στο τρίτο απο τα τέσσερα παιχνίδια του Σαββάτου για το Μουντιάλ Γυναικών, που μεταδίδεται απο τον ΑΝΤ1 και το ANt1+

Η Αγγλία έστω και δύσκολα πήρε τους τρεις βαθμούς της νίκης στον πρώτο αγώνα της για τον τέταρτο όμιλο στο ένατο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται στα γήπεδα της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

Χωρίς να εντυπωσιάσει με την απόδοση της και με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι της Τζόρτζια Στάνγουεϊ στο 29ο λεπτό, επικράτησε με 1-0 της Αϊτής.

Ένα πέναλτι που εκτελέστηκε δύο φορές, καθώς η τερματοφύλακας Κερλί Τεούς παραβίασε τον κανονισμό στην πρώτη εκτέλεση.

Η Αϊτή κέρδισε τις εντυπώσεις στην πρώτη παρουσία της σε Μουντιάλ και έδειξε ότι μπορεί να κάνει την ζημιά σε όλες τις ομάδες του ομίλου.

Επόμενο παιχνίδι για την Αγγλία στις 28 Ιουλίου κόντρα στη Δανία και η πρωταθλήτρια Ευρώπης φιλοδοξεί να στεφθεί πρωταθλήτρια κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Μέχρι και την Κυριακή 20 Αυγούστου ζούμε ξανά Μουντιάλ το καλοκαίρι, καθώς η μεγαλύτερη διοργάνωση ποδοσφαίρου γυναικών προβάλλεται αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+!

Για διαρκή ενημέρωση, εικόνες από τους αγώνες, ρεπορτάζ, αρθρογραφία και όλα όσα αφορούν το Μουντιάλ Γυναικών, πατήστε ΕΔΩ

