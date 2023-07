Κοινωνία

Βύρωνας: Ελεύθερος o γιος της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή με δαγκωματιές από πίτμπουλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την άτυχη γυναίκα, ηλικίας περίπου 60 ετών, εντόπισε νεκρή ο γιος της, γύρω στις 2.30 τα ξημερώματα.

-

Δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια σχηματίστηκε κατά του γιού της γυναίκας, που βρέθηκε νεκρή τα ξημερώματα στο σπίτι της στον Βύρωνα με τραύματα στο πρόσωπο από δύο σκυλιά ράτσας πίτμπουλ.

Μετά τον σχηματισμό της δικογραφίας ο άντρας, που φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης των σκύλων, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, την άτυχη γυναίκα, ηλικίας περίπου 60 ετών, εντόπισε νεκρή ο γιος της, γύρω στις 2.30 τα ξημερώματα, κατά την επιστροφή του στο σπίτι και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της γυναίκας θα ξεκαθαριστούν μετά από την ιατροδικαστική εξέταση καθώς δεν είναι σαφές εάν πέθανε από παθολογικά αίτια ή από τα τραύματα που της προκάλεσαν τα σκυλιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές - Κυριακή: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε 6 Περιφέρειες (χάρτης)

Βύρωνας: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή με δαγκωματίες από σκυλιά

Καύσωνας: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για τις υψηλές θερμοκρασίες