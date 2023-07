Υγεία - Περιβάλλον

Φωτιές: Περιπολίες της ΕΛΑΣ σε περιοχές Natura και δάση

Ένας αστυνομικός κλοιός γύρω από περιοχές Natura, δάση, άλση και πάρκα λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς, στήνεται με απόφαση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ, για τη φύλαξή τους.

Σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται ο ειδικός σχεδιασμός του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την αστυνόμευση περιοχών ΝATURA καθώς και δασικών οικοσυστημάτων, πάρκων και αλσών, στα οποία απαγορεύεται η διέλευση και παραμονή πολιτών, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου φωτιάς.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το αρχηγείο της ΕΛΑΣ, σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται από τις αρμόδιες περιφέρειες, τα υφιστάμενα γενικά σχέδια πολιτικής προστασίας και τον κατά τόπους επιχειρησιακό σχεδιασμό, εφαρμόζονται μέτρα αστυνόμευσης, τα οποία κατά περίπτωση εντατικοποιούνται με σκοπό την προστασία των εν λόγω περιοχών και την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς.

Σε αυτό το πλαίσιο, σε όλη την επικράτεια διατίθεται αυξημένος αριθμός περιπολιών και συνεργείων ελέγχων (τάξης-ασφάλειας-τροχαίας-ειδικών υπηρεσιών), με σκοπό την ουσιαστική και συνεχή επιτήρηση δασικών περιοχών, την αποτροπή εισόδου πολιτών σε αυτές, τον τυχόν εντοπισμό ύποπτων αντικειμένων, καθώς και την άμεση ενημέρωση και εκδήλωση πρώτων ενεργειών σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Όπως επισημαίνεται από την αστυνομία, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αξιοποίηση και στον συντονισμό όλων των διατιθέμενων δυνάμεων, ώστε να επιχειρούν απρόσκοπτα καθ' όλο το 24ωρο και να ενισχύονται ή ανακατανέμονται ανά περιοχή, εφόσον οι ανάγκες το επιβάλουν.