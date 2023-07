Οικονομία

Φοροδιαφυγή: “Λουκέτο” σε γνωστό ζαχαροπλαστείο της Αθήνας

Λουκέτo και πρόστιμα-φωτιά για φοροδιαφυγή επέβαλαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε ζαχαροπλαστείο της Αθήνας.

«Λουκέτο» για 48 ώρες και πρόστιμο 225.000 ευρώ, επέβαλε η ΑΑΔΕ σε γνωστό ζαχαροπλαστείο στο κέντρο της Αθήνας.

Στον έλεγχο στο ζαχαροπλαστείο, βρέθηκε να μην έχει διαβιβάσει με την ταμειακή του, από τον Ιανουάριο έως σήμερα, αποδείξεις συνολικής αξίας άνω του 1,3 εκατ. ευρώ.

Οι ελεγκτές προχώρησαν ένα βήμα παρακάτω και επεξεργάστηκαν τα φορολογικά στοιχεία τΗς επιχείρησης από το 2017 έως σήμερα. Βρήκαν ανακριβή δήλωση εισοδήματος και ΦΠΑ, με αποκρυβείσα αξία που υπερβαίνει τα 2,5 εκατ. ευρώ σε φόρο εισοδήματος και τα 600.000 ευρώ σε ΦΠΑ. Μάλιστα, ο έλεγχος συνεχίζεται.

