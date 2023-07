Οικονομία

ΑΑΔΕ: Λουκέτα και πρόστιμα σε επιχειρήσεις εστίασης σε Γλυφάδα και Κουκάκι

Αυστηροί έλεγχοι σε Γλυφάδα και Κουκάκι οδήγησαν σε βαριά πρόστιμα σε δύο επιχειρήσεις.

Λουκέτα και πρόστιμα-φωτιά για φοροδιαφυγή επέβαλαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε δύο επιχείρησεις στην Αττική.

Πρόκειται για γνωστή καφετέρια στην Γλυφάδα, η οποία δεν είχε διαβιβάσει στην εφαρμογή e-send της ΑΑΔΕ 10.600 αποδείξεις, καθαρής αξίας 365.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 77.500 ευρώ.

Οι ελεγκτές προχώρησαν στην άμεση σφράγισή της, ενώ κάνουν φύλλο και φτερό τα λογιστικά αρχεία της επιχείρησης για να δουν αν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις, ώστε να υπολογίσουν το συνολικό πρόστιμο.

Η δεύτερη επιχείρηση είναι ψητοπωλείο στο Κουκάκι, το οποίο είχε… «ξεχάσει» να εκδώσει, για το 2018 και το 2019, 3.400 αποδείξεις, συνολικής αξίας 35.000 ευρώ. Τα πρόστιμα, που καταλογίστηκαν, φτάνουν τα 20.000 ευρώ, ενώ ο έλεγχος συνεχίζεται.

