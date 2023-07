Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών - Γαλλία: “λευκή” ισοπαλία με την Τζαμάικα

"Γκέλα" με το καλησπέρα για τη Γαλλία στο Μουντιάλ Γυναικών, που μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1 και το ANΤ1+

Με μία μεγάλη έκπληξη συνεχίσθηκε το Μουντιάλ 2023 γυναικών, που φιλοξενείται στην Αυστραλία και στην Νέα Ζηλανδία. Σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική, που διεξήχθη στο Σίδνεϊ παρουσία περίπου 40.000 θεατών, η εθνική ομάδα της Γαλλίας παραχώρησε «λευκή» ισοπαλία στην Τζαμάϊκα, που ήταν το μεγάλο αουτσάϊντερ του ματς.

Οι Γαλλίδες διεθνείς κυριάρχησαν στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν κατάφεραν ν' αξιοποιήσουν την υπεροχή τους, με αποτέλεσμα οι Τζαμαϊκανές, να πάρουν τον πρώτο τους βαθμό στην Ιστορία τους στην κορυφαία διοργάνωση, μετά τις τρεις ήττες που γνώρισαν σε ισάριθμα ματς στο Μουντιάλ του 2019.

Οι «τρικολόρ» έχασαν μοναδική ευκαιρία να πάρουν τους τρεις βαθμούς στο 90ο λεπτό, αλλά η κεφαλιά της Ντιανί, έστειλε την μπάλα στον δοκάρι της αντίπαλης εστίας.

