Φωτιά στην Κέρκυρα: Στο νοσοκομείο πυροσβέστης

Τι συνέβη στον πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στην Παλιά Περίθεια στην Κέρκυρα.

Πυροσβέστης είχε λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (23/7) στην Παλιά Περίθεια στην Κέρκυρα.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά στην Περίθεια καίει σε χορτολιβαδική έκταση και βρίσκεται έξω από το οικιστικό κομμάτι, το οποίο δεν κινδυνεύει μέχρι στιγμής.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες, από δύο ομάδες πεζοπόρου, εννέα οχήματα, ενώ συνδράμους επιπλέον δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Επισημαίνεται πως έχει αποσταλεί μήνυμα 112 για εκκένωση στους οικισμούς: Πόρτες, Μέγκουλα, Σημιές, Παλιά Περίθεια και Σάγκα προς Κασσιόπη.

