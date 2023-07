Αθλητικά

Γαλατάσαραϊ: Υπέγραψε οριστικά ο Ικάρντι!

Η «τσιμ μπομ» αγόρασε από την Παρί Σεν Ζερμέν τον Αργεντινό.

Σε μία κίνηση που περίμεναν εναγωνίως όλοι οι οπαδοί της προχώρησε η Γαλατάσαραϊ!

Η τουρκική ομάδα αγόρασε οριστικά τον Μάουρο Ικάρντι από την Παρί Σεν Ζερμέν, με τον Αργεντινό επιθετικό να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2026!

Θυμίζουμε πως ο παίκτης αγωνίστηκε στην «τσιμ μπομ» την περασμένη σεζόν, όντας καθοριστικός στην πορεία μέχρι το πρωτάθλημα που έκανε η ομάδα. Αυτό έσπρωξε τους Τούρκους να δώσουν περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ ώστε να εξασφαλίσουν την παρουσία του.

Θυμίζουμε πως η Γαλατά έχει ήδη ανακοινώσει και τον Σεντρίκ Μπακαμπού, ενώ έχει φτάσει σε οριστική συμφωνία με τον Βιλφρίντ Ζαχά, επομένως η επιθετική της γραμμή αναμένεται «καυτή»!

Την αγωνιστική περίοδο που διανύσαμε ο Ικάρντι μέτρησε 23 γκολ και οχτώ ασίστ σε 26 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελλο, αποτελώντας το σημείο αναφοράς της ομάδας του Οκάν Μπουρούκ.

