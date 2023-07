Κοινωνία

Φωτιές - Βαθρακογιάννης: πυκνοί καπνοί “τύφλωσαν” τα πυροσβεστικά αεροπλάνα στην Αχαΐα (βίντεο)

Τι αναφέρει στον ΑΝΤ1 ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος για την κατάσταση, το πρωί της Δευτέρας, σε όλα τα μεγάλα πύρινα μέτωπα ανά την Ελλάδα.

«Μπορεί η κατάσταση να φαίνεται βελτιωμένη, έτσι συμβαίνει πάντοτε τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά δεν εφησυχάζουμε γιατί αυτό δεν σημαίνει ότι στην διάρκεια της ημέρας θα έχουμε ένταση ή δεν θα έχουμε και αναζωπυρώσεις», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Ερωτηθείς για την κατάσταση στα μεγαλύτερα μέτωπα που προβληματίζουν τις Αρχές, ο κ. Βαθρακογιάννης, αναφέρθηκε σε πρόβλημα που αντιμετώπισαν νωρίτερα το πρωί τα ενάερια μέσα στην Αχαϊα, λόγω των καπνών. Αναλυτικά, είπε ότι στην διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ρόδο, ισχυρές επίγειες δυνάμεις αντιμετώπισαν πολλές αναζωπυρώσεις.

Όπως προσέθεσε, στην Κέρκυρα, η φωτιά πήρε διαστάσεις και απείλησε οικισμούς. έχουμε μέτωπο σε εξέλιξη, εκδόθηκαν πολλά μηνύματα μέσω του 112 για εκκένωση οικισμών. Στην Κέρκυρα δεν υπάρχει αναφορά για κάποια ζημιά σε οικίες, ενώ έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια πάνω από 2.500 πολίτες

Στην Εύβοια, στην περιοχή Πλατανιστός, η φωτιά πήρε μεγάλες διαστάσεις λόγω των ανέμων και αυτή την στιγμή οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αναζωπυρώσεις, είπε ο κ. Βαθρακογιάννης.

Για την Αχαΐα, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος ανέφερε ότι υπήρξε εκκένωση οικισμών και επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Τις πρώτες πρωινές ώρες υπήρχε πρόβλημα, λόγω των πυκνών καπνών και τα αεροσκάφη δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν. Είναι καλύτερη τώρα η κατάσταση και επιχειρούν κανονικά και τα εναέρια μέσα.

