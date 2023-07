Οικονομία

Φωτιές - Γεωργιάδης: Επίδομα 534 ευρώ σε εργαζόμενους πυρόπληκτων επιχειρήσεων

Τι ανακοίνωσε μέσω του ΑΝΤ1 ο Υπουργός Εργασίας για την διάρκεια του μέτρου και τις προϋποθέσεις. Τι ανάφερε για τα μέτρα προστασίας υπάλληλων από τον καύσωνα.

Επίδομα 534 ευρώ σε εργαζόμενους επιχειρήσεων, οι οποίες επλήγησαν από τις φωτιές ανακοίνωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε ο Υπουργός Εργασίας, «από το Σάββατο έχουμε καταθέσει τροπολογία στο νομοσχέδιο του υπουργείο Οικονομικών, ώστε επιχειρήσεις που λόγω των πυρκαγιών δεν μπορούν να λειτουργήσουν να μπορούν να βάζουν σε αναστολή τους υπαλλήλους τους, υπό τον όρο ότι δεν κάνουν καμία απόλυση. Οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν για έως 3 μήνες από 534 ευρώ τον μήνα, όπως είχε συμβεί και με τον κορονοϊό».

«Η λογική είναι πως όταν ανοίξει ξανά η επιχείρηση, πρέπει στην Εργάνη να δηλώσει ξανά τους ίδιους εργαζόμενους», συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Σε ότι αφορά την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία, ο Υπ. Εργασίας επανέλαβε ότι είναι «μεγάλο στοίχημα» για εκείνον, σημειώνοντας ακόμη «κυρίως η αδήλωτη εργασία και όχι τόσο η ανασφάλιστη».

Ο Υπουργός Εργασίας διευκρίνισε ακόμη ότι «Πληρώνονται κανονικά οι εργαζόμενοι τις ώρες που λόγω καύσωνα δεν εργάζονται πχ. οι διανομείς τις μεσημβρινές ώρες. Εάν οι ώρες γίνουν πάρα πολλές θα μπορούσε να προβλεφθεί μια αποζημίωση για τις επιχειρήσεις».

