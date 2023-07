Οικονομία

Φωτιές - Πυρόπληκτοι: Η πλατφόρμα για το βοήθημα και τα μέτρα στήριξης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις από τους πυροπαθείς. Τι προεβλέπεται στο πλέγμα των μέτρων ενίσχυσης όσων υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές.

-

Στα τέλη του Ιουλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τη χορήγηση της πρώτης αρωγής προς τους πυρόπληκτους πολίτες των πυρκαγιών του Ιουλίου 2023, όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος. «Έχουν ξεκινήσει οι σχετικές διαδικασίες ώστε η πλατφόρμα να ανοίξει στα τέλη του Ιουλίου και τις μέρες που θα ακολουθήσουν να χορηγηθεί η πρώτη αρωγή έναντι της στεγαστικής συνδρομής και έναντι της κρατικής αρωγής προς τις επιχειρήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η διαδικασία των αυτοψιών και των καταγραφών των ζημιών στις πυρόπληκτες περιοχές των δήμων Σαρωνικού, Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων, Μεγαρέων και Μάνδρας - Ειδυλλίας που ξεκίνησε την Τρίτη 18 Ιουλίου, έχει προχωρήσει από τα αρμόδια κλιμάκια και ολοκληρώνεται. Ειδικότερα, ο συνολικός αριθμός των καταγραφών των ζημιών σε κτίρια (κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, αποθήκες, στάβλους, κλπ) έχει ανέλθει στις 197 περιπτώσεις εκ των οποίων, 68 χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα για χρήση («κόκκινο»), 64 χαρακτηρίζονται ως προσωρινά - μέχρι να επισκευαστούν - ακατάλληλα για χρήση («κίτρινα») και 65 χαρακτηρίζονται ως κατάλληλα για χρήση με ανάγκη μικρών επισκευών («πράσινα»). Πρόκειται για αυτοψίες και καταγραφές για τις οποίες έχουν ενημερωθεί οι ενδιαφερόμενοι πολίτες. Όπως έχει προκύψει από τις αυτοψίες και τις καταγραφές των κλιμακίων οι περισσότερες ζημιές εντοπίζονται στο δήμο Λουτρακίου ενώ αμέσως μετά ακολουθεί ο δήμος Σαρωνικού.

«Η διαδικασία των αυτοψιών και των καταγραφών των ζημιών, όπως έχει ξεκινήσει από την Τρίτη, ολοκληρώνεται, φτάνοντας τις 197 περιπτώσεις και στους τέσσερις δήμους, εκ των οποίων οι 68 αφορούν περιπτώσεις κτιρίων που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα προς χρήση ή 'κόκκινα' και οι 64 αφορούν περιπτώσεις κτιρίων που χαρακτηρίζονται ως προσωρινά ακατάλληλα μέχρι να επισκευαστούν. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν και τα μέτρα του πλαισίου της κρατικής αρωγής που τέθηκαν σε εφαρμογή και δρομολογούνται, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, την κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις, την στεγαστική συνδρομή για κτίρια, την επιδότηση ενοικίου, την παροχή ενίσχυσης για τις πρώτες ανάγκες, την αποζημίωση της οικοσκευής, την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, τις αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, τις αναστολές στις συμβάσεις εργασίας για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν και, φυσικά, η χορήγηση της πρώτης αρωγής μέσα από την πλατφόρμα arogi.gov.gr. Έχουν ξεκινήσει οι σχετικές διαδικασίες ώστε η πλατφόρμα να ανοίξει στα τέλη του Ιουλίου και τις μέρες που θα ακολουθήσουν να χορηγηθεί η πρώτη αρωγή έναντι της στεγαστικής συνδρομής και έναντι της κρατικής αρωγής προς τις επιχειρήσεις. Συνεχίζουμε σε στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους», σημείωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Τριαντόπουλος.

Κλιμάκια της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από σχετική άδεια από το Πυροσβεστικό Σώμα, την επόμενη ημέρα από την εκδήλωση των δασικών πυρκαγιών σε Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική-Βοιωτία, καθώς και Λουτράκι (Κορινθία) προχώρησαν στη διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών.

Συγκεκριμένα, 24 κλιμάκια, με τη συμμετοχή 54 στελεχών της γενικής διεύθυνσης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, βρέθηκαν από τις 18 Ιουλίου στο πεδίο πραγματοποιώντας αυτοψίες, καταγραφές, αλλά και εκτιμήσεις. Παράλληλα αποστέλλονται άμεσα τα σχετικά έγγραφα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για ενημέρωσή τους για τις απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες.

Ταυτόχρονα εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη φιλοξενία των πυρόπληκτων πολιτών από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2023, αλλά και για τη στέγασή τους.

Από την ημέρα εκδήλωσης των πυρκαγιών σε Ανατολική Αττικής, Δυτική Αττική-Βοιωτία και Λουτράκι (Κορινθία) , λειτούργησε από την Πολιτική Προστασία ένας μηχανισμός φιλοξενίας των πολιτών σε ανάγκη λόγω των πυρκαγιών, σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και τις κατά τόπους ενώσεις Ξενοδόχων, τους δήμους και τις περιφέρειες των πληττόμενων από τις πυρκαγιές περιοχών με περισσότερους από 300 πολίτες να φιλοξενούνται σε συνεργαζόμενα ξενοδοχεία.

Ακόμη, ενεργοποιήθηκε από τη γενική γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής το σχήμα της επιχορήγησης της προσωρινής στέγασης των πολιτών των οποίων επλήγη η πρώτη κατοικία από τις πυρκαγιές. Ειδικότερα, για την προσωρινή στέγαση των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου του 2023, αμέσως μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και χορήγησης της στεγαστικής συνδρομής, θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγηση επιδότησης προσωρινής στέγασης, με τη μορφή επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης, σε όσους η κύρια και μόνιμη κατοικία τους υπέστη βλάβες από την πυρκαγιά και χαρακτηρίστηκε, από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ως προσωρινά - μέχρι την επισκευή - ακατάλληλη για χρήση («κίτρινη») ή επικίνδυνη για χρήση («κόκκινη»).

Η επιδότηση προσωρινής στέγασης χορηγείται στους δικαιούχους, ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας που διέμεναν στην πληγείσα κατοικία. Θα κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ το μήνα και θα δίνεται έως 2 χρόνια στους ιδιοκτήτες και για 6 μήνες στους ενοικιαστές. Όσοι πολίτες ενδιαφέρονται θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση εντός τριών μηνών από την έκδοση της σχετικής απόφασης, στην αρμόδια υπηρεσία της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, για τη χορήγηση της επιδότησης, επιλέγοντας είτε την επιδότηση ενοικίου, είτε την επιδότηση συγκατοίκησης . Σημειώνεται ότι η εκδοχή αυτή αφορά τις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος φιλοξενείται σε κατοικία συγγενικού ή φιλικού προσώπου για τις παραπάνω χρονικές περιόδους.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι ως ημερομηνία έναρξης της επιδότησης ορίζεται είτε η ημερομηνία έναρξης της συγκατοίκησης, είτε η ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης που αναγράφεται στην Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και αφορά στη μίσθωση της νέας κατοικίας.

Δεκατρία μέτρα για στήριξη των πυρόπληκτων πολιτών, επιχειρήσεων αλλά και δήμων από τις πυρκαγιές της τελευταίας εβδομάδας ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία. Στα μέτρα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η πρώτη αρωγή για στεγαστική συνδρομή που κυμαίνεται από 5.000 έως 10.000 ευρώ, η επιδότηση ενοικίου που μπορεί να φτάσει έως τα 500 ευρώ, οι αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των νοικοκυριών και για οικοσκευή αλλά και η τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ κ.α.

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσωνας: “Φούρνος” με 45άρια η Ελλάδα - Οι υψηλότερες θερμοκρασίες ανά περιοχή

Ασπρόπυργος - φονική ληστεία: δωρεά οργάνων του σεκιουριτά που έχασε την ζωή του

Καύσωνας - Θάνατος ντελιβερά από θερμοπληξία: “Έτρεμε και έβγαζε αίμα από το στόμα”, λέει η μητέρα του