Κοινωνία

Καύσωνας - Θάνατος ντελιβερά από θερμοπληξία: “Έτρεμε και έβγαζε αίμα από το στόμα”, λέει η μητέρα του

Συγκλονίζει η περιγραφή της μητέρας του 46χρονου, που επιβεβαιώνει ότι ο γιος της εργαζόταν στην ψησταριά, κάνοντας διανομές με το ποδήλατο μέσα στον καύσωνα.

Συγκλονίζουν τα λόγια της μητέρας του άτυχου 46χρονου άνδρα που πέθανε από θερμοπληξία, στη Χαλκίδα.

Η μητέρα του, με τρεμάμενη φωνή περιγράφει τις τελευταίες δραματικές στιγμές του παιδιού της, λίγο πριν ξεψυχήσει στα χέρια των γιατρών, επιβεβαιώνοντας ότι τη συγκεκριμένη ημέρα ο γιος της δούλευε στη ψησταριά μέσα στον καύσωνα κάνοντας διανομές με το ποδήλατό του.

«Ήρθε το παιδί μου από τη δουλειά, δούλευε σε ένα σουβλατζίδικο κι έκανε διανομή με το ποδηλατάκι του. Ήρθε από το σουβλατζίδικο και δεν καταλάβαινα. Άρχισε και μου πέταγε την μπλούζα, δεν καταλάβαινα τι έκανε. Λέω “παιδάκι μου, τι έχεις;”. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Δεν μίλαγε. Παίρνουμε τηλέφωνο τον κ. Λεονάρδο και λέει μάλλον ότι είναι θερμοπληξία. "Τροχάδην να τον πάτε στο νοσοκομείο. Βάλτε του πετσέτα στο μέτωπο και να τον πάτε στο νοσοκομείο". Καλέσαμε το ασθενοφόρο αλλά μέχρι να έρθει,το παιδί μου δεν καταλάβαινε τίποτα. Έτρεμε, έβγαζε αίμα από το στόμα και δεν επικοινωνούσε με το περιβάλλον. Στη συνέχεια ήρθε το ασθενοφόρο, τον πήραμε και τον πήγαμε στο νοσοκομείο. Εκεί παθαίνει την πρώτη καρδιακή ανακοπή και μετά τον επανέφεραν. Παθαίνει και δεύτερη και τελείωσε. Δεν πρόλαβε τίποτα το παιδάκι μου. Εκείνη την ημέρα εργαζόταν στο σουβλατζίδικο», λέει συγκλονισμένη η μητέρα του 46χρονου,μιλώντας τηλεφωνικά στο eviaonline.gr.

Ανασφάλιστος και με διπλοβάρδιες μέσα στον καύσωνα δούλευε ο 46χρονος διανομέας που πέθανε από θερμοπληξία, στη Χαλκίδα.

Ο άτυχος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του από την ψησταριά όπου εργαζόταν. Ένιωσε έντονη αδιαθεσία με πονοκέφαλο και πυρετό και στη συνέχεια κατέρρευσε. Ήταν γνωστός στους καταστηματάρχες της Χαλκίδας. Δούλευε σε ψησταριά, έκανε συχνά διανομές με το ποδήλατό του και ήταν για ώρες εκτεθειμένος σε θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 40 βαθμούς γιατί είχε ανάγκη τη δουλειά και τα χρήματα.

Η οικογένεια του 46χρονου έχει βυθιστεί στο πένθος από το ξαφνικό θάνατο του αγαπημένου της ανθρώπου. Είναι σοκαρισμένοι και περιμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας όπου θα ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου του 46χρονου.

Εν τω μεταξύ, ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ο ιδιοκτήτης της ψησταριάς, ο οποίος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια έπειτα από τον θάνατο του άτυχου 46χρονου. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο άνδρας εργάστηκε την Πέμπτη ως διανομέας στην ψησταριά του συλληφθέντα -χωρίς να υπάρχει σχετική σύμβαση εργασίας- από το πρωί έως και το μεσημέρι.

Στις 16:00 επέστρεψε στο σπίτι του και αμέσως άρχισε να νιώθει έντονη αδιαθεσία μέχρι που τελικά έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε. Στις 17:00 διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, μισή ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο αναφέρει: «Την Πέμπτη 20/07/2023 προσκομίσθηκε στις 16:55 μ.μ. στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου Χαλκίδας με ασθενοφόρο άνδρας 46 ετών (όχι διανομέας) άσφυγμος, άπνοος και με μυδρίαση άμφου. Θερμοκρασία σώματος 40 βαθμοί. Έγινε ανάνηψη, ΚΑΡΠΑ και διασωλήνωση χωρίς αποτέλεσμα. Ώρα ισοηλεκτρικής γραμμής ηλεκτροκαρδιογραφήματος 17:30 μ.μ. Πιθανή αιτία θανάτου καρδιοαναπνευστική ανακοπή μετά την έκθεση σε πολύ υψηλή θερμοκρασία».

