Καύσωνας - Θερμοπληξία και θερμική εξάντληση: Συμπτώματα και αντιμετώπιση

Τι πρέπει να κάνουν ηλικιωμένοι και ευπαθείες ομάδες. Οι οδηγίες και μέτρα προφύλαξης του υπουργείου Υγείας.

Αναλυτικές οδηγίες και μέτρα για το πώς μπορούν να προφυλαχθούν οι πολίτες από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, έδωσε εκ νέου το υπουργείο Υγείας το απόγευμα της Παρασκευής.

Οι οδηγίες αφορούν τρόπους αντιμετώπισης της θερμικής εξάντλησης και της θερμοπληξίας, τα συμπτώματά τους, και τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται φροντίδα στους ηλικιωμένους και τις ευπαθείς ομάδες .

Στα γραφήματα που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Υγείας, περιλαμβάνονται και τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή εισπνοής καπνού η στάχτης από πυρκαγιά.

Οι οδηγίες του Υπουργείου για τον καύσωνα

