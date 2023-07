Υγεία - Περιβάλλον

Καύσωνας: “Δεν ήταν διανομέας ο άνδρας που πέθανε”, αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τα αίτια θανάτου του άτυχου 46χρονου.

Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία της Χαλκίδας από τον τραγικό θάνατο 46χρονου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο Νοσοκομείο της Χαλκίδας.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο άνδρας εργαζόταν ως διανομέας και έχασε τη ζωή του μετά από βάρδια, όταν εμφάνισε συμπτώματα θερμοπληξίας.

Σύμφωνα ωστόσο με την ανακοίνωση του νοσοκομείου ο άνδρας δεν ήταν διανομέας και ο θάνατος του οφείλεται σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή μετά την έκθεση σε πολλή υψηλή θερμοκρασία».

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Την Πέμπτη 20/07/2023 προσεκομίσθει στις 16:55 μ.μ. στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου Χαλκίδας με ασθενοφόρο άνδρας 46 ετών (όχι διανομέας) άσφυγμος, άπνοος και με μυδρίαση άμφου. Θερμοκρασία σώματος 40 βαθμοί. Έγινε ανάνηψη, ΚΑΡΠΑ και διασωλήνωση χωρίς αποτέλεσμα. Ώρα ισοηλεκτρικής γραμμής ηλεκτροκαρδιογραφήματος 17:30 μ.μ. Πιθανή αιτία θανάτου καρδιοαναπνευστική ανακοπή μετά την έκθεση σε πολλή υψηλή θερμοκρασία».

