Μητσοτάκης: Η ρύθμιση για την ψήφο των αποδήμων είναι πάνω από παραταξιακά σύνορα

«Στόχος μας να λύσουμε ένα πρόβλημα το οποίο εκκρεμεί εδώ και μισό αιώνα. Να εκπληρώσουμε ένα χρέος απέναντι στους απόδημους», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Αντιμετωπίζουμε ένα θέμα που βρίσκεται πάνω από τα παραταξιακά σύνορα. Ένα θέμα που πρέπει να μας ενώνει. Το πρώτο νομοσχέδιο που αίρει όλους του περιορισμούς στο δικαίωμα ψήφου των Ελλήνων που κατοικούν εκτός Ελλάδος. Μακάρι αυτή η δυνατότητα συναινέσεων να τη δούμε και στην αντιμετώπιση κρίσιμων προκλήσεων όπως αυτή της κλιματικής αλλαγής», ανέφερε ο πρωθυπουργός στη Βουλή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως από το 2019 η κυβέρνηση προσπάθησε δύο φορές να δώσει αυτό το δικαίωμα σε όσους είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και κατοικούν στο εξωτερικό. «Αναγκαστήκαμε να κάνουμε συμβιβασμούς. Η δεύτερη απόπειρά μας συνάντησε και πάλι την άρνηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σήμερα οι συνθήκες είναι ώριμες ώστε το βήμα αυτό να εδραιωθεί και να γίνει άλμα. Είναι κίνηση πατριωτική. Είναι πρωτοβουλία βαθιά εκσυγχρονιστική αφού η χώρα μας είναι από τις ελάχιστες που δεν είχε αυτή την πρόβλεψη. Ταυτόχρονα είναι και μια ρύθμιση βαθιά δημοκρατική», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι η ρύθμιση διορθώνει αστοχίες και λάθη. «Όλες αυτές οι δυσχέρειες αίρονται σήμερα. Πρακτικά οι απόδημοι που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους θα μπορούν να ψηφίζουν στον τόπο που κατοικούν όπως και οι Έλληνες που θα γνωρίζουν από πριν ότι εκείνη την ημέρα θα βρίσκονται εκτός Ελλάδος», ανέφερε. Και πρόσθεσε: «Το θεμέλιο είναι η δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση, η τήρηση της καθολικότητας της ψήφου. Η πρωτοβουλία απαντά σε ένα δημοκρατικό αίτημα της εποχής και σε ένα διαχρονικό αίτημα της διασποράς».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι είναι ένα ζήτημα στο οποίο συμφωνεί η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών στην πατρίδα και εκείνων που ζουν στο εξωτερικό. Ο πρωθυπουργός είπε ότι πρόκειται ταυτόχρονα και για πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης καθώς όποιος έχει οικονομική άνεση μπορεί να έρθει με το αεροπλάνο στην Ελλάδα να ψηφίσουν, ενώ δεν έχουν αυτή την οικονομική δυνατότητα όλοι.

«θα ήθελα να κάνουμε το βήμα αυτό να το κάνουμε όλοι μαζί, ιδανικά να συγκεντρώσουμε 300 ψήφους. Δεν είναι θέμα ιδεολογίας, είναι θέμα σεβασμού στον πολίτη, είναι αυτονόητη δημοκρατική υπέρβαση. Είναι και ένα μήνυμα ότι δεν υπάρχουν ψηφοφόροι δύο ταχυτήτων. Θέλουμε την πιο ενεργή των αποδήμων μας στην πολιτική ζωή της χώρας», συμπλήρωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως το χρέος μας αφορά και τους νέους που έφυγαν από τον τόπο τα χρόνια της κρίσης. «Από την έως τώρα διαδικασία μένω με την εντύπωση ότι αυτή η βοή των γεγονότων πέρασε από τους τοίχους της Βουλής, θέλω να συγχαρώ τα κόμματα που επέλεξαν να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία. Θέλω να μιλήσω και για τις τρεις αρνήσεις οι οποίες ακόμα διαφαίνονται. Δεν θα ασχοληθώ πολύ με την επιλογή του ΚΚΕ να ακολουθεί το δρόμο του μοναχικού αναχρονισμού. Θα ήθελα να σχολιάσω τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παραμένει αδιόρθωτη και όμηρος κακού παρελθόντος. Ενώ μεσολάβησαν τόσα και τόσα, ανασύρετε τα ίδια επιχειρήματα του κ. Τσίπρα. Δεν γίνεται να διαχωρίζουμε τους πολίτες σε δύο κατηγορίες. Αυτά τα επιχειρήματα έχουν πλήρως αποδομηθεί, προκλητικοί ελιγμοί.

Θα ήθελα πολύ να ακούσω τις απόψεις των υποψηφίων για την προεδρία του κόμματος, αν ενστερνίζονται αυτές τις απόψεις του κ. Τσίπρα, αν μπορείτε να αποδείξετε ότι έχετε αντιληφθεί ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Είναι δική σας επιλογή, είναι σαφές ότι δεν χρειαζόμαστε τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ όμως θα ήταν πολύ καλό αν έστω και με καθυστέρηση αλλάζατε τη στάση της. Η ζωή τα έφερε έτσι, η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου να είναι πιο υπεύθυνη. Η ιστορία θα μας κρίνει όλους όπως και τον κ. Βελόπουλο .Την ίδια ακριβώς ρύθμιση την ψηφίσατε πριν ένα χρόνο, τώρα ψηφίζετε παρόν. Μάλλον έπαιξε το 0,7% που πήρατε στους Έλληνες του εξωτερικού. Νισάφι πια με τους πατριώτες της φακής», τόνισε ο πρωθυπουργός ο οποίος ανέφερε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει θετικά και την προοπτική της επιστολικής ψήφου. «Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτή τη συζήτηση», συμπλήρωσε.

«Στόχος μας να λύσουμε ένα πρόβλημα το οποίο εκκρεμεί εδώ και μισό αιώνα. Να εκπληρώσουμε ένα χρέος απέναντι στους απόδημους. Συνιστά πράξη ευθύνης, αντανακλά τις προσδοκίες και τα συμφέροντα του έθνους εντός και εκτός συνόρων με σεβασμό σε όσους κρατούν ψηλά τη γαλανόλευκη παντού», πρόσθεσε.

«Γεφυρώνουμε τη σχέση μας με την ελληνική διασπορά σε κάθε γωνιά της υφηλίου. Έχουμε την ευκαιρία να προωθήσουμε μια ρύθμιση τολμηρή χωρίς κομματικό χρώμα, με πρόσημο εθνικό. Νίκη του κοινοβουλίου, νίκη της Δημοκρατίας. Σας καλώ να εγκρίνουμε όλοι μαζί την άρση όλων εμποδίων για να ψηφίζουν οι εγγεγραμμένοι που βρίσκονται στο εξωτερικό από τον τόπο κατοικίας τους, σας καλώ να το κάνουμε με ένα νόμο και ένα άρθρο», πρόσθεσε κλείνοντας την ομιλία του πρωθυπουργός.