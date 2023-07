Μεταναστευτικό - Μακρόν: Πρέπει να προστατεύσουμε καλύτερα τα σύνορα της Ευρώπης

Κόσμος

Για το μεταναστευτικό ο Εμμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση έχει τη βούληση να οικοδομήσει το νέο πλαίσιο από κοινού με κάθε εποικοδομητική αντιπολίτευση

Το εγκώμιο της πρωθυπουργού της κυβέρνησης του Ελιζαμπέτ Μπορν έπλεξε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης του. Την χαρακτήρισε «αποτελεσματική» τονίζοντας ότι επί των ημερών της η Γαλλία «προχώρησε».

Ο Μακρόν ανέφερε πως στόχος της γαλλικής κυβέρνησης είναι πλέον η πλήρης απασχόληση, η ανάπτυξη των πράσινων βιομηχανιών αλλά και της πυρηνικής ενέργειας, καθώς και η αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών. Ερωτηθείς για τις βιαιοπραγίες που σηματοδότησαν την έναρξη του καλοκαιριού, ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας τις χαρακτήρισε «ανείπωτες». «Το μάθημα που παίρνω από αυτές είναι ένα: τάξη, τάξη, τάξη. Το δεύτερο είναι ότι η χώρα μας χρειάζεται μια επιστροφή της εξουσίας σε κάθε επίπεδο και πρώτα στην οικογένεια», απάντησε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ως προς το θέμα του νέου νομοθετικού πλαισίου για το μεταναστευτικό ο Εμμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε ότι «η κυβέρνηση έχει τη βούληση να οικοδομήσει το νέο πλαίσιο από κοινού με κάθε εποικοδομητική αντιπολίτευση».

«Πρέπει να προστατεύσουμε καλύτερα τα κοινά σύνορα της Ευρώπης. Πρέπει να μεταρρυθμίσουμε τη νομοθεσία μας. Αυτός είναι ο σκοπός αυτού του νέου νόμου», τόνισε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους.

