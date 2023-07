Κόσμος

Βόρεια Κορέα: Νέα εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου

Η νέα πυραυλική δοκιμή έγινε λίγες ημέρες αφότου η Πιονγκγιάνγκ εκτόξευσε απειλές για χρήση πυρηνικών όπλων,

Βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε πριν από λίγη ώρα από τη Βόρεια Κορέα προς τη Θάλασσα της Ιαπωνίας (ή Ανατολική Θάλασσα όπως είναι γνωστή στην κορεατική χερσόνησο), σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap που επικαλείται το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας στη Σεούλ.

Την εκτόξευση επιβεβαίωσε το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας. Το τηλεοπτικό δίκτυο NHK μεταδίδει πως ο πύραυλος έπεσε στη θάλασσα, έξω από την αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της Ιαπωνίας.

Η νέα πυραυλική δοκιμή έγινε λίγες ημέρες αφότου η Πιονγκγιάνγκ εκτόξευσε απειλές για χρήση πυρηνικών όπλων, στον απόηχο του ελλιμενισμού στη Νότια Κορέα ενός αμερικανικού πυρηνικού υποβρυχίου. Από την πλευρά της, η Σεούλ προειδοποίησε πως ενδεχόμενη επίθεση με πυρηνικά όπλα θα προκαλούσε αντίποινα που θα σήμαιναν το «τέλος» του καθεστώτος του Κιμ Γιονγκ Ουν.

