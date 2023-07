Οικονομία

Βαρβιτσιώτης: Στόχος μας η σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση με τα νησιά το χειμώνα (βίντεο)

Τι είπε ο Υπουργός Ναυτιλίας για τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

Στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" βρέθηκε το πρωί της Τρίτης ο Υπουργός Τουρισμού, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης μιλώντας μεταξύ άλλων και για το ζήτημα με τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Αναφέρθηκε, βέβαια, και στο ζήτημα της ψήφου των απόδημων Ελλήνων, καθώς ολοκληρώνεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την «Άρση των περιορισμών για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων εξωτερικού», αλλά και στις φωτιές που πλήττουν τη χώρα μας.

"Στη Ρόδο τις μέρες αυτές έπνεαν ισχυροί άνεμοι με περίπου 60 εστίες φωτιάς" ενώ όπως είπε "δεν μπορώ να πω αν αυτές οφείλονται όλες τους σε ανθρώπινη αμέλεια ή δόλο ή σε αναφλέξεις, για αυτό και κλιμάκιο τις ΕΥΠ βρέθηκε στα σημεία για να εξετάσουμε κάθε ενδεχόμενο".

Σχετικά με τα αιολικά πάρκα ανέφερε πως "δεν χρειάζεται να καεί δάσος για να γίνουν αιολικά πάρκα".

Όσον αφορά την ψηφο των απόδημων Ελλήνων ανέφερε πως "δίνουμε δικαίωμα σε όσους είναι στους εκλογικούς καταλόγους να ψηφίσουν στη χώρα μας. Αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν εφόσον είναι εγγεγραμμένοι να πάρουν ένα αεροπλάνο ή ένα καράβι και να έρθουν να ψηφίσουν, όμως έτσι θα τους δίνεται η δυναντότητα να το κάνουν από εκεί που ζουν" ενώ τόνισε πως "όσα ακούγονται για νοθεία είναι αστειότητες".

«Οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που προσφέρονταν στο επιβατικό κοινό ήταν απαγορευτικές για τη μέση ελληνική οικογένεια. Οι τιμές στα εισιτήρια ποι διατίθενται είναι σημαντικά χαμηλότερες από αυτές που παραλάβαμε», τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης σε ερώτηση για τις υψηλές τιμές που καταράφηκαν στα εισιτήρια φέτος το καλοκαίρι.

Ειδικότερα, ο κ. Βαρβιτσιώτης επισήμανε ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες ανταποκρίθηκαν στην συντριπτική τους πλειοψηφία στο αίτημα αυτό, με σημαντικές εκπτώσεις της τάξεως του 20%.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης, επισήμανε ότι κάποιες εταιρείες του κλάδου και ιδιαίτερα οι μεγαλύτερες έκαναν σημαντικές προσφορές και εκπτώσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται σε αυτό που ζήτησε η κυβέρνηση, δηλαδή να υπάρχουν εκπτωτικά πακέτα για την ελληνική οικογένεια.

Μάλιστα, επεσήμανε πως "στόχος είναι να υπάρχει σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση το χειμώνα και για αυτό δεν θέλουμε πτωχευμένες εταιρείες που θα μας πουν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά τα ταξίδια σταθερά", ενώ ανέφερε πως " το κράτος δίνει 150.000.000 ευρώ στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις και 60.000.000 ευρώ στο μεταφορικό ισοδύναμο που αφορά τους επαγγελματίες στα νησιά".

