Παναγία Σουμελά - Δεκαπενταύγουστος: Η Τουρκία έδωσε άδεια για Θεία Λειτουργία

Υπαναχώρησε η Άγκυρα, καθώς οι τουρκικές αρχές, είχαν αρνηθεί αρχικά να δώσουν άδεια για την τέλεση Θείας Λειτουργίας.

Το Πατριαρχείο ανακοίνωσε ότι η Τουρκία έδωσε άδεια για την τέλεση της Λειτουργίας στην Παναγία Σουμελά, τον Δεκαπενταύγουστο.

«Μετά χαράς ανακοινούται ότι κατόπιν νεωτέρας αποφάσεως των τουρκικών αρχών παρεσχέθη άδεια τελέσεως Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας κατά την εορτήν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15 Αυγούστου) εις την Ι. Μονήν Παναγίας Σουμελά.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 25η Ιουλίου 2023

Εκ της Μ. Πρωτοσυγκελλίας».

Με την παραπάνω ανακοίνωση το Οικουμενικό Πατριαρχείο κάνει γνωστό ότι οι τουρκικές αρχές αποφάσισαν να παράσχουν άδεια προκειμένου να τελεστεί Πατριαρχική Θεία Λειτουργία τον Δεκαπενταύγουστο στην ιστορική Ι. Μονή Παναγίας Σουμελά.

Σημειώνεται ότι οι τουρκικές αρχές, αρχικά, αρνήθηκαν να δώσουν άδεια για την τέλεση Θείας Λειτουργίας.

