Πολιτική

Πτώση Canadair: O Μητσοτάκης ανέβαλε την επίσκεψη στην Κύπρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου για την συνομιλία που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη.

-

Όπως ανακοινώθηκε από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού, "Λόγω του τραγικού συμβάντος στην Κάρυστο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και συμφώνησαν η αυριανή προγραμματισμένη επίσημη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κύπρο να αναβληθεί για τις επόμενες ημέρες".

Το αεροσκάφος τύπου CL-215 με πλήρωμα δύο Ιπταμένους της 355 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών της 112 Πτέρυγας Μάχης, κατέπεσε κατά τη διάρκεια αεροπυρόσβεσης στον Πλατανιστό Ευβοίας σήμερα Τρίτη 25 Ιουλίου και ώρα 15:05.

Όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας - διάσωσης για τους δύο Ιπταμένους.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ένα ελικόπτερο Super Puma και ένα ελικόπτερο ΑΒ-205 της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και ένα ελικόπτερο S-70 του Πολεμικού Ναυτικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ελικόπτερο αποβίβασε ήδη, από αέρος με γάντζο, διασώστη στο σημείο, όπου υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα λόγω των καυσίμων (κηροζίνης) του αεροσκάφους που κατέπεσε.

Μαζί με τα πυροσβεστικά οχήματα, έχει σπεύσει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και βρίσκεται σε αναμονή.

Από το βίντεο φαίνεται το αεροπλάνο να κάνει άφεση νερού, να παίρνει δεξιά στροφή και χάνει ύψος. Λίγο πριν από τη δεξιά στροφή, φαίνεται να χτυπά σε ένα κλαδί και να χάνει τον πλωτήρα από το δεξί φτερό. Προφανώς πρόκειται περί μηχανικής βλάβης καθώς το αεροσκάφος χάνει συνεχώς ύψος και δεν μπορεί να ανεβεί πάνω από την χαράδρα.

Το Canadair που έπεσε είναι ένα CL-215, απογειώθηκε από τη Νέα Αγχίαλο Βόλου, και δεν είχε σύστημα εκτίναξης για τον κυβερνήτη και τον συγκυβερνήτη.





Ειδήσεις σήμερα:

Μαριάννα Βαρδινογιάννη: Μια ζωή προσφοράς στα παιδιά και στον ευάλωτο συνάνθρωπο (εικόνες)

Έκρηξη στην Τεκτονική Στοά: συνελήφθη ένας άνδρας

Βαρβιτσιώτης: Στόχος μας η σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση με τα νησιά το χειμώνα (βίντεο)