Πανελλαδικές 2023 - Βάσεις: Πότε ανακοινώνται, πως θα τις δουν οι υποψήφιοι

Τέλος στην αγωνία και... αγώνας για την εύρεση φοιτητικής στέγης για δεκάδες χιλιάδες που θα σπουδάσουν σε ΑΕΙ ανά την Ελλάδα.

Η αγωνία των υποψηφίων παίρνει τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, την Πέμπτη 27 Ιουλίου, στις 10:30 π.μ., με την ανακοίνωση, εκτός απροόπτος, των βάσεων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και των ονομάτων των επιτυχόντων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν εάν και που εισάγονται στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους χαρακτήρες.

Τέλος, οι υποψήφιοι θα λάβουν και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση σχετικά με το τμήμα εισαγωγής τους.

