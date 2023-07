Πολιτισμός

Πέθανε ο Γιάννης Γιοχανατζής

Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο για την απώλεια του.

-

Πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο δημοσιογράφος Ιωάννης Γιαχανατζής, όπως έκανε γνωστό η ΕΣΗΕΑ.

Ο Γιάννης Γιαχανατζής γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1940 και ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του καριέρα το 1968 στην εφημερίδα «Ελεύθερος Κόσμος», ως ελεύθερος ρεπόρτερ.

Ακολούθως, εργάστηκε σε πολλές εφημερίδες, όπως στα «Σημερινά», το «Φως των Σπορ», στην «Απογευματινή» ως ελεύθερος ρεπόρτερ και ως διορθωτής, στην «Ακρόπολις» ως συντάκτης ύλης, στην «Βραδυνή της Κυριακής» ως υπεύθυνος έκδοσης, στην «Εξπρές» ως αρχισυντάκτης και διευθυντής σύνταξης, θέση την οποία κατείχε μέχρι τη συνταξιοδότησή του.

Διετέλεσε καθηγητής της σχολής δημοσιογραφίας του «ΑΝΤΕΝΝΑ» στο τέλος της δεκαετίας του 1980. Την περίοδο 1982-1983 είχε βραβευτεί από το Ίδρυμα Μπότση με υποτροφία για δημοσιογραφική μετεκπαίδευση στις γαλλικές εφημερίδες «Le Monde» και «Figaro».

Ο Γιάννης Γιαχανατζής ανέπτυξε παράλληλα και συγγραφική δράση: εξέδωσε τα βιβλία: «Καλημέρα, Νέα Τεχνολογία» (εκδόσεων Ιδρύματος Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθ. Μπότση), το 1982, «Η παραπλάνηση στη διαφήμιση και στην πολιτική», το 1998 και «Ο θρησκευτικός μισογυνισμός» (η γυναίκα στους «παραδείσους» του μονοθεϊσμού), το 2002, κοινωνιολογικού περιεχομένου.

Ο Γιάννης Γιαχανατζής είχε μία μακρά, συνεπή και επιτυχημένη πορεία και τίμησε το λειτούργημα της δημοσιογραφίας με το ήθος και την ακεραιότητά του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται βαθύτατα τους οικείους του, την σύζυγό του Χριστίνα και τους πολυαγαπημένους τους γιους, Χρήστο και Δημήτρη και αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο. Ο γιος του Δημήτρης, ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του και είναι επίσης συνάδελφος και μέλος της ΕΣΗΕΑ.

Το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Γιαχανατζή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2023, στις 11.30΄ στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να διατεθούν δωρεές στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας της ΕΣΗΕΑ, υπέρ των άνεργων μελών

