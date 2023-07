Τεχνολογία - Επιστήμη

Καύσωνας - Μεσόγειος: Θερμοκρασία ρεκόρ στην θάλασσα

Την υψηλότερη θερμοκρασία στα χρονικά κατέγραψαν την Δευτέρα ερευνητές στα νερά της Μεσογείου.

Τα νερά της Μεσογείου κατέγραψαν την Δευτέρα την υψηλότερη θερμοκρασία στα χρονικά, σύμφωνα με το μεγαλύτερο κέντρο θαλάσσιων ερευνών της Ισπανίας, εν μέσω του ακραίου καύσωνα που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της νότιας Ευρώπης και της βόρειας Αφρικής.

«Ένα νέο ρεκόρ για την περίοδο 1982-2023 καταρρίφθηκε όσον αφορά τη μέση ημερήσια θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας, με 28,71 βαθμούς Κελσίου», ανέφεραν ερευνητές του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Επιστημών (ICM) της Βαρκελώνης, αφού ανέλυσαν δορυφορικά δεδομένα που έλαβαν από το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 28,25 βαθμοί και είχε καταγραφεί στις 23 Αυγούστου 2003.

Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από το Copernicus όμως «είμαστε πεπεισμένοι ότι (…) η διάμεση θερμοκρασία, μέχρι και το πρώτο δέκατο, είναι γενικά σωστή», είπαν οι ερευνητές Χουστίνο Μαρτίνεθ και Εμίλιο Γκαρθία.

Οι επιστήμονες αυτοί προτιμούν να λαμβάνουν υπόψη τους τη διάμεση θερμοκρασία αντί για τη μέση (28,40°C την Δευτέρα) επειδή η τιμή της δεν επηρεάζεται από ακραίες μετρήσεις σε μεμονωμένες περιοχές της Μεσογείου. Τοπικά, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 βαθμούς (4 βαθμούς πάνω από το φυσιολογικό για την εποχή) στα νερά μεταξύ Σικελίας και Νάπολης.

Τόσο υψηλές θερμοκρασίες απειλούν τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Στους καύσωνες της περιόδου 2015-19 στη Μεσόγειο αυξήθηκε η θνησιμότητα τουλάχιστον 50 ειδών (κοράλλια, αχινοί, ποσειδωνίες κλπ) σε βάθος μέχρι και 45 μέτρων, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2022 στην επιστημονική επιθεώρηση Global Change Biology.

