Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων: “Χρυσός” ο Αντωνάτος

Το πρώτο μετάλλιο της ελληνικής αποστολής στο Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων ήταν χρυσό.

Ο Δημήτρης Αντωνάτος, ο πρωταθλητής από την Κεφαλλονιά, κατάκτησε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στη σφαιροβολία με βολή 20.72μ., στον τελικό του αθλήματος στο Eυρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων του Μάριμπορ.

Ο 17χρονος Αντωνάτος έκανε εξαιρετικό αγώνα, αφού ξεκίνησε με 19,97 μ., έριξε 20,02 μ. στη δεύτερη βολή και 20,60 μ. στην τρίτη.

Ακολούθησαν δύο άκυρες προσπάθειες κι έκλεισε τον αγώνα με το επιβλητικό 20,72 μέτρα.Είναι το πρώτο μετάλλιο για την #TeamHellas ως τώρα στη διοργάνωση, το οποίο μάλιστα ήταν χρυσό.

