ΟΔΔΗΧ - Έντοκα Γραμμάτια: Δανεισμός με αυξημένο επιτόκο

Τι ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ για την δημοπρασία άντλησης κεφαλαίων μέσω έντοκων γραμματίων.

Με ελαφρώς αυξημένο επιτόκιο δανείστηκε σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο μέσω εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους στη δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε σήμερα για τα έντοκα γραμμάτια ύψους 625 εκατ. ευρώ, η απόδοση τους διαμορφώθηκε στο 3,8%, έναντι 3,65% που είχε διαμορφωθεί στην προηγούμενη δημοπρασία του Ιουνίου.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.336 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,14 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ

