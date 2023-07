Τεχνολογία - Επιστήμη

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Μπουρίνια μετά τον καύσωνα - Που θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Τις ακραίες θερμοκρασίες θα διαδεχθούν ισχυρές καταιγίδες και ιδιαίτερα ενισχυμένοι άνεμοι. Πότε ξεκινά η επιδείνωση του καιρού. Αναλυτική πρόγνωση.

Μετά τις ακραίες συνθήκες ενός παρατεταμένου καύσωνα έρχονται επικίνδυνα μπουρίνια και καταιγίδες που σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως το βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία.

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων το οποίο αναφέρεται στο θερμό κύμα που προκαλεί από τις 12-7-2023 κατά διαστήματα συνθήκες καύσωνα με την ονομασία CLEON σε πολλές περιοχές της χώρας, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία. Συνοπτικά:

Την Τετάρτη 26-7-2023 πολύ υψηλές θερμοκρασίες στην ανατολική χώρα. Στη δυτική Ελλάδα υψηλές θερμοκρασίες που γρήγορα όμως θα υποχωρήσουν, κυρίως λόγω πολύ ισχυρών βορειοδυτικών ανέμων. Την Πέμπτη 27-7-2023 σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα με ισχυρούς βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους. Καταιγίδες στη βορειοανατολική Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά:

1. Την Τετάρτη 26-7-2023 οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα φτάσουν:

στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική και τη νότια Πελοπόννησο τους 43 με 45 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στο εσωτερικό της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου τους 46 βαθμούς Κελσίου στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τα Δωδεκάνησα τους 39 με 41 βαθμούς Κελσίου στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Μακεδονία τους 36 με 38 και στη βορειοδυτική Πελοπόννησο τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Επισημαίνεται πως προβλέπεται μεταβολή της καιρικής κατάστασης τις αμέσως επόμενες ώρες στη βορειοδυτική χώρα και πιο συγκεκριμένα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία, με πρόσκαιρες καταιγίδες και κυρίως με πολύ ενισχυμένους βορειοδυτικούς ανέμους. Τα έντονα αυτά φαινόμενα θα επηρεάσουν από νωρίς το βράδυ την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες και βαθμιαία από τη νύχτα τις υπόλοιπες περιοχές του βορείου Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία.

2. Την Πέμπτη 27-7-2023

η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σε όλη τη χώρα τουλάχιστον κατά 8 βαθμούς και δε θα ξεπερνά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου στη Θράκη, την ανατολική Μακεδονία, τις ανατολικές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας (κυρίως περιοχές της Χαλκιδικής) και το βορειοανατολικό Αιγαίο προβλέπονται καταιγίδες που θα συνοδεύονται από πολύ ενισχυμένους βόρειους ανέμους (μπουρίνια).