Αθλητικά

Ίντερ Μαϊάμι: Ο Μέσι μοίρασε γκολ στην Ατλάντα του Γιακουμάκη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζει να μαγεύει τους φίλους του ποδοσφαίρου και επί αμεικανικού εδάφους ο Λιονέλ Μέσι, που βρέθηκε αντιμώτπος με τον Γιώργο Γιακουμάκη.

-

Ο Λιονέλ Μέσι σημείωσε δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο και δημιούργησε ένα άλλο στο δεύτερο, οδηγώντας την Ίντερ Μαϊάμι σε νίκη 4-0 επί της Ατλάντα Γιουνάιτεντ του Γιώργου Γιακουμάκη, και σε πρόκριση στην νοκ-άουτ φάση του League Cup.

Έχοντας μπει σαν αλλαγή για να σημειώσει ένα γκολ-φάουλ στο ντεμπούτο του τα ξημερώματα του Σαββάτου, σήμερα ο 36χρονος, επτά φορές κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας», νικητής του Μουντιάλ πέρυσι, δέχτηκε μια υπέροχη πάσα από τον πρώην συμπαίκτη του στη Μπαρτσελόνα, Σέρχιο Μπουσκέτς και, αφού έστειλε τη μπάλα αρχικά στο δοκάρι, πήρε το ριμπάουντ για να βάλει το Μαϊάμι μπροστά στο σκορ στο όγδοο λεπτό.

Ο Μέσι σημείωσε ένα δεύτερο γκολ στο 22ο λεπτό, μετά από σέντρα του συμπαίκτη του Ρόμπερτ Τέιλορ, ο οποίος πέτυχε επίσης δύο γκολ (44΄, 53΄) σε μια καυτή βραδιά στο Μαϊάμι.

Αφού σκόραρε, ο Μέσι σταμάτησε και έδειξε από το γήπεδο τον συνιδιοκτήτη της ομάδας Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο οποίος παρακολουθούσε τον αγώνα. Η χειρονομία αντιμετωπίστηκε με ένα πλατύ χαμόγελο από τον πρώην σπουδαίο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος βοήθησε στην άφιξη του Μέσι στο MLS, παρά την τεράστια αντιπροσφορά από τη Σαουδική Αραβία.

Η καλύτερη ευκαιρία της Ατλάντα ήρθε με ένα χτύπημα πέναλτι(86')από τον Τιάγκο Αλμάντα, αλλά ο τερματοφύλακας του Μαϊάμι, Ντρέικ Κάλεντερ, το «διάβασε» τέλεια και διατήρησε το μηδέν.

Putting tonight on repeat ?????? pic.twitter.com/dp9h5UYPsF — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2023

Ο Γιώργος Γιακουμάκης αντικαταστάθηκε στο 65ο από τον Μιγκέλ Μπέρι.

Ο Μέσι και ο συμπατριώτης του Αλμάντα αγκαλιάστηκαν όταν ο Μέσι έγινε αλλαγή στο 78ο λεπτό και το ζευγάρι αντάλλαξε φανέλες μετά τον αγώνα.

Με τη νίκη, το Μαϊάμι έχει πλέον κερδίσει τον όμιλό του στο τουρνουά League Cup, το οποίο είναι ένα τουρνουά τύπου Παγκοσμίου Κυπέλλου με όλες τις ομάδες από το MLS και τη Liga MX του Μεξικού.

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Μπουρίνια μετά τον καύσωνα - Που θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Πτώση Canadair: Θρήνος για τον Χρήστο Μουλά και τον Περικλή Στεφανίδη (εικόνες)

Τεκτονική στοά: Ο βομβιστής είχε πολλά εκρηκτικά και όπλα - Κατηγορείται για 4 επιθέσεις