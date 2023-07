Πολιτική

Υποκλοπές - Ανδρουλάκης: Τρεις οι παγιδεύσεις μου με το Predator

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέδεσε το θέμα με τη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, τι δήλωσε για ακρίβεια και υπερφορολόγηση.

-

Τρεις ήταν τελικά οι απόπειρες υποκλοπής τις οποίες φέρεται να υπέστη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ν. Ανδρουλάκης, όπως τον πληροφόρησε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και όπως δήλωσε ο ίδιος σήμερα Τετάρτη από το βήμα της Βουλής.

"Οι εις βάρος μου παγιδεύσεις συνομιλιών μέσω του παράνομου λογισμικού Predator φέρεται να έλαβαν χώρα 16 και 21 Σεπτεμβρίου, και 20 Οκτωβρίου του έτους 2021. Μαζί μου", σημείωσε, "έλαβαν αντίστοιχο γραπτό μήνυμα - παγίδα ενεργοποίησης του παράνομου λογισμικού, άλλοι 87 πολίτες".

Τις πληροφορίες έλαβε ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της απάντησης της Αρχής στην καταγγελία του, και της έρευνας την οποία η τελευταία διενήργησε προκειμένου να διαπιστώσει ποιες και πόσες παραβιάσεις είχαν διαπραχθεί και μπορούσαν πλέον να εντοπιστούν.

Τις δηλώσεις του περιέλαβε στην ομιλία του στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργειου Οικονομικών και της γενικότερης κριτικής την οποία άσκησε, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Από το βήμα της Βουλής, μνημόνευσε τους δύο αδικοχαμένους πιλότους του Canadair που έπεσε στη Κάρυστο, αναφέροντας ότι «τους αποχαιρετούμε με ευγνωμοσύνη και σεβασμό για την προσφορά τους στην πατρίδα. Με αυτοθυσία επιχειρούσαν πάνω από το μέτωπο της φωτιάς στην Κάρυστο, επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης. Αυτό κάνουν καθημερινά, με ηρωισμό και απαράμιλλη αυταπάρνηση οι χειριστές μας, κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξήγησε πως το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καταψηφίζει επί της αρχής ένα νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που δεν έχει στρατηγική αντίληψη για τη χώρα και δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα της κοινωνίας. «Δεν έχει ολοκληρωμένη και συνεκτική στρατηγική για το δημογραφικό, τη στεγαστική πολιτική για τους νέους, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ωστόσο, θα υπερψηφίσουμε όσα άρθρα στηρίζουν τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Κάτι που με σοβαρότητα κάναμε διαχρονικά. Συνεπώς, μαθήματα πολιτικής υπευθυνότητας αλλού κύριοι της Νέας Δημοκρατίας» τόνισε. Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι η κυβέρνηση, με το οικονομικό νομοσχέδιο που προτείνει, παραδέχεται ότι απέτυχαν οι μέχρι τώρα παρεμβάσεις της για την προστασία του εισοδήματος των πολιτών, ενώ χαρακτήρισε αποσπασματικά και αλυσιτελή τα μέτρα που περιλαμβάνονται, καθώς ανέχεται την αισχροκέρδεια. Έφερε ως παράδειγμα τα τρόφιμα, που στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 3,5%, όταν στην ΕΕ οι αυξήσεις δεν ξεπέρασαν το 0,1%, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat. «Κάπως αργά το αντιλήφθηκε ο κ. Μητσοτάκης. Ότι δηλαδή στη χώρα μας επικρατεί ο "πληθωρισμός απληστίας" των κερδών, όπως τον ονομάζουν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο ΟΟΣΑ. Το κατάλαβε αφού πρώτα οι πολίτες πλήρωσαν πανάκριβα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τα τρόφιμα κι αλλού», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε με αιχμηρό τρόπο πώς «αν ο κ. Μητσοτάκης αναγνωρίζει ότι στην Ελλάδα υπάρχει πληθωρισμός απληστίας, πληθωρισμός κερδών, θα αντιλαμβάνεται επίσης ότι τα pass ανακουφίζουν προσωρινά και λίγο τα ευάλωτα νοικοκυριά. Όσο δεν επιβάλλεται ουσιαστικός έλεγχος στις αγορές, ακόμα και αυτά καταλήγουν να τροφοδοτούν τα κέρδη, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο εις βάρος των πιο αδύναμων συμπολιτών μας».

Πρόσθεσε ότι η αισχροκέρδεια και η υπερφορολόγηση μέσω των έμμεσων φόρων δυσκολεύουν την καθημερινότητα των πολιτών. Υποστήριξε ότι τα αποσπασματικά μέτρα του νομοσχεδίου δεν συγκροτούν σε καμία περίπτωση ένα συνολικό πλαίσιο για την προστασία της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, το οποίο έχει προτείνει επανειλημμένως το ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε ειδική αναφορά στη δημιουργία δεξαμενής 150.000 κοινωνικών κατοικιών, νεόδμητων, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, κατηγορώντας τον κ. Μητσοτάκη πως προσπάθησε «με περισσή αλαζονεία να περιπαίξει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, που αποτελεί εφαρμοσμένη πολιτική πολλών ευρωπαϊκών χωρών εδώ και χρόνια. Έκανε μπακαλίστικους υπολογισμούς κόστους, ότι τάχα και οι 150.000 κατοικίες θα είναι όλες νέοδμητες, κάτι που ποτέ δεν ισχυριστήκαμε. Ελπίζω τώρα να το καταλάβατε το μείγμα γιατί οι μισές αλήθειες είναι χειρότερες κι από τα ψέματα. Και αν έχετε ακόμα και τώρα απορίες, σας προτρέπω στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής να ανταλλάξετε απόψεις για τα προγράμματα κοινωνικής κατοικίας με τους πρωθυπουργούς της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, τη νέα φίλη σας την πρωθυπουργό της Ιταλίας, την κυρία Μελόνι, καθώς και τον Αυστριακό Καγκελάριο».

Για τη διάταξη και την προαιρετική αξιολόγηση και ποσοτικοποίηση των προγραμμάτων των πολιτικών κομμάτων από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ διατύπωσε την ανάγκη αξιολόγησης από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής.

Υπογράμμισε πως έπειτα από μια μεγάλη περίοδο δημοσιονομικής ευελιξίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία, το Σύμφωνο Σταθερότητας επανέρχεται από το 2024 και τα επόμενα χρόνια όλα τα κράτη παγκοσμίως και ειδικά η Ελλάδα θα επιβαρυνθούν -εκτός των άλλων- και για την αντιμετώπιση των φαινομένων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. «Σε αυτό το πλαίσιο, έχει ξεκινήσει ήδη η δημόσια συζήτηση για το μέλλον των δημοσιονομικών κανόνων στην Ένωση. Η Επιτροπή προτείνει να υπάρχουν περισσότερο ευέλικτες διμερείς συμφωνίες για τη δημοσιονομική πολιτική, ενώ οι "φειδωλοί" του Συμβουλίου προτείνουν ετήσια μείωση του χρέους κατά μία ποσοστιαία μονάδα για χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος.

Αν τελικά υπερισχύσουν οι προτάσεις των "φειδωλών", τότε για χώρες όπως η Ελλάδα θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αυξήσουν τις πράσινες επενδύσεις. Απαιτείται λοιπόν να γίνουμε Προμηθείς, όχι Επιμηθείς», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ειδήσεις σήμερα:

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Μπουρίνια μετά τον καύσωνα - Που θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Πτώση Canadair: Θρήνος για τον Χρήστο Μουλά και τον Περικλή Στεφανίδη (εικόνες)

Τεκτονική στοά: Ο βομβιστής είχε πολλά εκρηκτικά και όπλα - Κατηγορείται για 4 επιθέσεις