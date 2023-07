Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Οι ΗΠΑ κατόρθωσαν να μην χάσουν από την Ολλανδία

Σε ματς - θρίλερ εξελίχθηκε ο πρώτος αγώνας της ημέρας στο Μουντιάλ Γυναικών, που μεταδίδεται απο τον ΑΝΤ1 και το ANt1+

Ένα γκολ δεύτερο ημίχρονο από την Λίντσεϊ Χόραν επέτρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες να φτάσουν σε ισοπαλία 1-1 εναντίον της Ολλανδίας, σε έναν συναρπαστικό αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών στον 5ο όμιλο.

Ήταν μία...επανάληψη του τελικού του 2019, καθώς η Ολλανδία απόλαυσε την κυριαρχία στο πρώτο ημίχρονο πριν οι ΗΠΑ βρουν το δρόμο τους στο δεύτερο.

Η Ολλανδία «χτύπησε» πρώτη με ένα σουτ της μέσου Ζιλ Ρορντ στο 17ο λεπτό και οι ΗΠΑ πήγαν με μειονέκτημα στο ημίχρονο σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά από το 2011.

Η Χόραν απάντησε για τις τέσσερις φορές πρωταθλητές από ένα κόρνερ της Ρόουζ Λαβέλ στο 62ο λεπτό, όταν με μία κεφαλιά νίκησε την Ολλανδή τερματοφύλακα, Ντάφνε φαν Ντόμσελαρ.

Οι ΗΠΑ δεν είχαν φέρει ισοπαλία σε αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 2015.

«Αν και δεν τελείωσε όπως θέλαμε να τελειώσει, σκέφτηκα ότι ήταν ένας καλός αγώνας για την ομάδα μας», δήλωσε ο προπονητής των ΗΠΑ Βλάτκο Αντόνοφσκι.

«Αυτό που είδατε στο δεύτερο ημίχρονο είναι αυτό που πρόκειται να δείτε στη συνέχεια ως βάση», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ παραμένουν στην κορυφή του 5ου ομίλου εξαιτίας της διαφοράς τερμάτων από την Ολλανδία, πριν τον αγώνα με την Πορτογαλία την επόμενη Τρίτη, αλλά η Ολλανδία θα είναι σίγουρη ότι θα διαγράψει αυτό το πλεονέκτημα όταν θα αντιμετωπίσει το Βιετνάμ την ίδια ημέρα.

«Αυτά τα παιχνίδια είναι μάχες από το πρώτο δευτερόλεπτο έως το τελευταίο... το μόνο που μπορείτε να πείτε είναι ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί πολύ», δήλωσε ο προπονητής της Ολλανδίας Άντριες Γιόνκερ.

«Πριν από τον αγώνα δεν ήθελα την ισοπαλία - θέλαμε να κερδίσουμε. Αλλά μετά το δεύτερο ημίχρονο, αυτό θέλαμε γιατί οι ΗΠΑ ήταν πολύ δυνατές», συμπλήρωσε.