Φωτιές - Μπλίνκεν: είμαστε στο πλευρό της Ελλάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μήνυμα αλληλεγγύης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ για τις δασικές πυρκαγιές στην χώρα μας.

-

Την αλληλεγγύη και τα «ειλικρινή συλλυπητήρια του» για την απώλεια των δύο πιλότων στην πτώση του Canadair εκφράζει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση του στο Χ (το πρώην Twitter), «εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον ελληνικό λαό και στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς χιλιάδες άνθρωποι εκκενώνονται λόγω των δασικών πυρκαγιών»..

«Η σκέψη μας είναι στις οικογένειες των δύο πιλότων που χάθηκαν και στους πυροσβέστες και εθελοντές που συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες. Στεκόμαστε στο πλευρό της Ελλάδας», σημειώνει ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ.

Sending deepest condolences to the people of Greece and @PrimeMinisterGR Kyriakos Mitsotakis as thousands are evacuated from wildfires. Our thoughts are with the families of the two pilots who perished and first responders who continue to battle the flames. We stand with Greece.