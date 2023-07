Κοινωνία

Έφτιαχναν πλαστά διαβατήρια, τα “ξεφόρτωσαν” στο φωταγωγό

Γνωστοί στις αρχές για πολλά ακόμα αδικήματα οι δύο κατηγορούμενοι. Τι σκαρφίστηκαν για να εξαφανίσουν τα πειστήρια.

Πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και έγγραφα ταυτοπροσωπίας φέρονται να κατασκεύαζαν και να κατείχαν δύο αλλοδαποί πολίτες, οι οποίοι συνελήφθησαν την Πέμπτη από την Ασφάλεια Αθηνών στο κέντρο της Αθήνας.

Οι δύο κατηγορούμενοι απ’ ό,τι φάνηκε είχαν ξανααπασχολήσει τις διωκτικές αρχές με αντίστοιχα αδικήματα πλαστογραφίας, αλλά και με σωματικές βλάβες, ενδοοικογενειακή βία αλλά και παράνομη οπλοχρήσια. Στην κατοχή τους η Αστυνομία βρήκε πλαστά πιστοποιητικά, τηλέφωνα και μία σφραγίδα.

Η σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

“Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 26-7-2023, στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, δύο αλλοδαποί 41 και 36 ετών, κατηγορούμενοι για πλαστογραφία και πλαστογραφία πιστοποιητικών, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση του κώδικα μετανάστευσης κοινωνικής ένταξης και λοιπών διατάξεων.

Ειδικότερα, κατόπιν διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση δύο αλλοδαπών στην διακίνηση ταξιδιωτικών εγγράφων διαφόρων κρατών σε έτερους αλλοδαπούς με σκοπό την παράνομη μεταφορά τους σε χώρες της Ευρώπης, εντοπίστηκαν στην περιοχή της Αθήνας και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δραστηριότητα.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο οικίες που σχετίζονταν με τη δράση τους στο κέντρο της Αθήνας, μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

196 ταξιδιωτικά έγγραφα Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τρίτων Χωρών (διαβατήρια, άδειες οδήγησης, άδειες παραμονής, δελτία ταυτότητας κ.α.),

3 κινητά τηλέφωνα,

πιστοποιητικό Γερμανικών Αρχών και

σφραγίδα

Κατά την είσοδο των αστυνομικών στην οικία του 41χρονου, εκείνος απέρριψε μια σχολική τσάντα στον ακάλυπτο της οικίας που περιείχε μέρος των ταξιδιωτικών εγγράφων.

Με παρόμοιο τρόπο κινήθηκε και ο 36χρονος κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην οικία του, ο οποίος πέταξε ένα από τα κινητά τηλέφωνα από το μπαλκόνι.

Κατά την εξέταση του κινητού μετά την περισυλλογή του, διαπιστώθηκε η ύπαρξη πλήθους ψηφιακών αρχείων που απεικόνιζαν ταξιδιωτικά έγγραφα διαφόρων χωρών (διαβατήρια, δελτία ταυτότητας).

Ανωτέρω αστυνομικοί ερεύνησαν την προέλευση των ταξιδιωτικών εγγράφων σε πληροφοριακά συστήματα, όπου προέκυψε ότι κάποια από αυτά απασχολούν ως κλεμμένα ή απολεσθέντα από διάφορες χώρες της Ευρώπης αλλά και την χώρα μας.

Οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει τις αρχές για παρόμοια αδικήματα, καθώς και για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή βία, παράβαση του νόμου περί όπλων και απείθεια.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών”.

