Άρτα: Διακινούσαν πλαστά και κλεμμένα ταξιδιωτικά έγγραφα (εικόνες)

Τι άλλο βρέθηκε στην κατοχή των δραστών.

Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί που διακινούσαν πλαστά και κλεμμένα ταξιδιωτικά έγγραφα. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 2.000 ταξιδιωτικά έγγραφα

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 30-6-2023, στην Καλλιθέα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, δύο αλλοδαποί, 44 και 45 ετών, κατηγορούμενοι για πλαστογραφία από κοινού, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος από κοινού και παράβαση του κώδικα μετανάστευσης κοινωνικής ένταξης και λοιπών διατάξεων.

Ειδικότερα, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών σχετικά με τη δράση αλλοδαπού, ο οποίος διακινούσε κλεμμένα και πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα διαφόρων κρατών σε έτερους αλλοδαπούς, είτε για την παραμονή τους στην Ελληνική επικράτεια, είτε για να μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, έναντι χρηματικής αμοιβής -5.000- ευρώ, εντοπίστηκε στην περιοχή της Καλλιθέας ο 44 κατηγορούμενος μαζί με τον 45χρονο συγκατηγορούμενο του και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δραστηριότητα.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από τους ανωτέρω αστυνομικούς, στην κατοχή των κατηγορουμένων βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν,

15 ταυτότητες από διάφορες χώρες της Ευρώπης,

1.325,18ευρώ,

3 κινητά τηλέφωνο,

4 σετ κλειδιών, 2 πλαστές άδειες οδήγησης Ελληνικών και ξένων Αρχών,

2 άδειες οδήγησης Αρχών Ιράκ και Ιταλίας,

1 διαβατήριο Αρχών Ιράκ, άπαντα με τα στοιχεία του 45χρονου.

Κατά τις έρευνες που επακολούθησαν σε οικίες που σχετίζονταν με τη δράση τους στην Καλλιθέα και στην Πλατεία Αμερικής, μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Άνω των 2.000 ταξιδιωτικών εγγράφων Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τρίτων Χωρών (διαβατήρια, άδειες οδήγησης, άδειες παραμονής, δελτία ταυτότητας κ.α.)

2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές

1 tablet

Εκτυπωτής

usb sticks

4.050 λίρες Αιγύπτου

5.297,18-ευρώ

Εντός της οικίας στην Πλατεία Αμερικής ανευρέθηκαν και συνελήφθησαν -7- επιπλέον αλλοδαποί, οι οποίοι στερούνταν των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων για την παραμονή τους στη Χώρα μας.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

