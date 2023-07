Πολιτισμός

Πέθανε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος

Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου του Νίκου Παναγιωτόπουλου.

Θλίψη έχει σκορπίσει στην καλλιτεχνική κοινότητα ο θάνατος του ποιητή και μεταφραστή, Νίκου Παναγιωτόπουλου.

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών την Πέμπτη (27/7), μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ήταν ο δημιουργός μιας μακράς αφήγησης σε ελεύθερο στίχο με τον τίτλο με τίτλο «Σύσσημον ή Τα κεφάλαια» και κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στους ποιητικούς και λογοτεχνικούς κύκλους.

Τη δυσάρεστη είδηση έκαναν γνωστή με ανάρτησή τους οι Εκδόσεις Ίνδικτος στο Facebook: «Πριν λίγο αναχώρησε ο Νίκος Α. Παναγιωτόπουλος. Στενός φίλος και συνεργάτης της Ινδίκτου σχεδόν από την ίδρυση της. Η απώλεια είναι μεγάλη.»

Γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1945, στα Εξάρχεια. Μετά τις σπουδές και τη θητεία του, εργάσθηκε για 19 χρόνια ως φαρμακαποθηκάριος. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του περιοδικού «Εκηβόλος», μαζί με τον Βασίλη Διοσκουρίδη και την Τζούλια Τσακίρη.

Είχε συγγράψει ένα εκτεταμένο opus incertum –μία μακρά αφήγηση σε ελεύθερο στίχο– με τον τίτλο «Σύσσημον ή Τα Κεφάλαια». Πρόκειται για ένα έργο ζωής, με το οποίο καταπιάστηκε από τα τέλη του 1985.

Τμήματα αυτής της αφήγησης κυκλοφόρησαν σε εφτά φυλλάδια, όχι προορισμένα για το εμπόριο, ανάμεσα στα χρόνια ’88 – ’99, κυρίως από την Εταιρία Φίλων του Περιοδικού «Εκηβόλος» και των εκδόσεων «Το Ροδακιό», αλλά και από τον Ίκαρο και από τη Λέσχη.

Μετά το ’99, αφοσιώθηκε στην ολοκλήρωση και την οριστική δημοσίευση αυτού του κειμένου, που τελικά εκδόθηκε το 2006 σε δύο βιβλία από τις εκδόσεις «Ίνδικτος».

Παράλληλα, με τη συγγραφική του ενασχόληση, καταπιάστηκε και με τη μετάφραση, ιδίως του αρχαίου δράματος. Μεταξύ άλλων, είχε μεταφράσει τις τραγωδίες Αντιγόνη, Οιδίπους Τύραννος και Αίας του Σοφοκλή, όπως επίσης και τον Προμηθέα Δεσμώτη του Αισχύλου και τους Βατράχους του Αριστοφάνη.

