Σιγκαπούρη: Πρώτη εκτέλεση γυναίκας μετά από 20 χρόνια

Αίσθηση προκαλεί το αδίκημα για τον οποίο καταδικάστηκε σε θάνατο η γυναίκα, καθώς ανάλογες πράξεις σε άλλες χώρες αποτελούν ακόμη και... πλημμέλημα.

Οι αρχές της Σιγκαπούρης απαγχόνισαν σήμερα 45χρονη υπήκοο της χώρας, που είχε καταδικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών. Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα που εκτελείται στην πόλη-κράτος της Ασίας έπειτα από σχεδόν είκοσι χρόνια.

«Η θανατική ποινή που είχε επιβληθεί στη Σαριντέουι Μπίντε Τζαμάνι εκτελέστηκε την 28η Ιουλίου 2023», ανέφερε η υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

Είχε καταδικαστεί για διακίνηση 30,72 γραμμαρίων ηρωίνης, ποσότητας διπλάσιας από αυτήν που επισύρει την εσχάτη των ποινών δυνάμει της νομοθεσίας στη Σιγκαπούρη.

Η 45χρονη, η οποία είχε καταδικαστεί το 2018, διέθετε «υπεράσπιση από συνήγορο καθ’ όλη τη διάρκεια» της ποινικής διαδικασίας, τόνισε η υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών.

«Άσκησε έφεση εναντίον της καταδίκης της και της ποινής της και το εφετείο την απέρριψε την 6η Οκτωβρίου 2022», συνεχίζει η ανακοίνωση, θυμίζοντας ακόμη ότι το αίτημά της για προεδρική επιείκεια επίσης απορρίφθηκε.

Η Σαριντέουι Μπίντε Τζαμάνι είναι η πρώτη γυναίκα που εκτελέστηκε στην πόλη κράτος από το 2004, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι εκτελέσεις θανατοποινιτών στο χρηματοοικονομικό κέντρο της Ασίας ξανάρχισαν τον Μάρτιο του 2022, έπειτα από παύση δυο ετών, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Έκτοτε, έχουν θανατωθεί 15 κρατούμενοι.

Την Τετάρτη ο Μοντ Αζίζ μπιν Χουσέιν, κάτοικος Σιγκαπούρης, 57 ετών, απαγχονίστηκε μετά την καταδίκη του για τη διακίνηση περίπου 50 γραμμαρίων ηρωίνης.

Στη Σιγκαπούρη η νομοθεσία για τα ναρκωτικά συγκαταλέγετι στις πιο δρακόντειες στον πλανήτη. Η διακίνηση ποσοτήτων 500 και πλέον γραμμαρίων κάνναβης ή 15 και πλέον γραμμαρίων ηρωίνης επισύρει τη θανατική ποινή.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Αμνηστίας, κάλεσαν την κυβέρνηση της Σιγκαπούρης να σταματήσει τις εκτελέσεις, τονίζοντας πως η θανατική ποινή δεν έχει στην πραγματικότητα κανένα αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνησία, η Σιγκαπούρη συγκαταλέγεται στις τέσσερις χώρες –οι άλλες τρεις είναι η Κίνα, το Ιράν και η Σαουδική Αραβία– όπου εκτελέστηκαν κρατούμενοι για αδικήματα που συνδέονταν με τη διακίνηση και τη χρήση ναρκωτικών πέρυσι.

Οι αρχές της Σιγκαπούρης αντιτείνουν πως η θανατική ποινή έχει κάνει την πόλη κράτος από τις πιο ασφαλείς χώρες σε όλη την Ασία.

