Ρόδος: Τουρίστρια γέννησε σε τουαλέτα ξενοδοχείου - Πέθανε το μωρό

Σοκ και αναπάντητα ερωτήματα προκαλει η τραγωδία με τον θάνατο του νεογέννητου, που ήρθε στον κόσμο μέσα σε τουαλέτα ξενοδοχείου.

Τεράστια κινητοποίηση έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής σε ξενοδοχείο της πόλεως της Ρόδου.

Μία τουρίστρια σύμφωνα με τις πληροφορίες της “δημοκρατικής¨, μια γυναίκα γέννησε μέσα στην τουαλέτα του δωματίου, όπου διέμενε!

Πρόκειται για γυναίκα 26 ετών από την Πολωνία, η οποία είχε μεταβεί στην Ρόδο για διακοπές.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, το νεογέννητο πέθανε.

Στο ξενοδοχείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ.

Ενημερώθηκε αμέσως ιατροδικαστής, ενώ άνδρες της Σήμανσης απέκλεισαν τον χώρο και ξεκίνησαν έρευνα στο δωμάτιό της.

