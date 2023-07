Κοινωνία

ΔΥΠΑ - ΙΕΚ: Τα δικαιολογητικά για τις εγγραφές

Πότε λήγει η διορία. Αναλυτικά τα δικαιολογητικά τα οποία οφείλουν να υποβάλουν οι επιτυχόντες.

Πρόσκληση Εγγραφής απηύθυνε σήμερα Παρασκευή η ΔΥΠΑ, στους υποψηφίους αποφοίτους Λυκείου οι οποίοι, βάσει των αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων Δημοσίων ΙΕΚ, τα οποία ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό και κηρύχθηκαν επιτυχόντες σε κάποιο από τα ΙΕΚ της υπηρεσίας αυτής.

Οι επιτυχόντες καλούνται να προσέλθουν στο ΙΕΚ της επιτυχίας τους, από τη Δευτέρα 28 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου από τις 09:00 έως τις 14:00, για να υποβάλουν τη σχετική αίτηση εγγραφής.

Όπως ανακοινώθηκε, όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθεί ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν.

Στοιχεία επικοινωνίας των ΙΕΚ ΔΥΠΑ θα βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις:

https://www.dypa.gov.gr/iek-oaed-arkhiki-epaghghelmatiki-katartisi και

https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr/index.php/site/contact

Απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή:

Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β ? Κύκλου)

Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους

Βεβαίωση ΑΜΚΑ

Βεβαίωση ΑΦΜ

Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης και

Αποδεικτικά Ειδικών Περιπτώσεων (Πολυτέκνου, Τριτέκνου, Ιδιότητα Προστάτη ή τέκνου Μονογονεϊκής Οικογένειας).

Υπενθυμίζεται ότι οι καταρτιζόμενοι δεν δύνανται να εγγραφούν και να φοιτούν παράλληλα σε άλλες δομές δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, ΑΕΙ).