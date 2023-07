Κοινωνία

Πανελλαδικές - Βάσεις: Πως θα δείτε τα αποτελέσματα

Τελειώνει η αγωνία για τους υποψήφιους και τις οικογένειες τους. Πως θα δείτε σε ποια Σχολή εισήχθη κάθε νέος φοιτητής.

Τέλος στην αγωνία των φετινών υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων αναμένεται να δοθεί σήμερα Πέμπτη 27 Ιουλίου, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Παιδείας, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν εάν και που εισάγονται στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους χαρακτήρες.

Τέλος, οι υποψήφιοι θα λάβουν και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση σχετικά με το τμήμα εισαγωγής τους.