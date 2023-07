Αθλητικά

Formula 1 - GP Βελγίου: Ο Φερστάπεν “έφαγε” ποινή

Η ποινή που επιβλήθηκε στον Μαξ Φερστάπεν για την εκκίνηση του GP του Βελγίου.

Ποινή πέντε θέσεων στην εκκίνηση για το κυριακάτικο (30/7) γκραν πρι του Βελγίου θα πάρει ο Μαξ Φερστάπεν, λόγω αλλαγής κιβωτίου ταχυτήτων. Ενόψει των σημερινών (28/7) ελεύθερων δοκιμαστικών στην πίστα του Σπα-Φρανκορσάμπ, η Red Bull επιβεβαίωσε ότι ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής θα χρησιμοποιήσει το πέμπτο κιβώτιο ταχυτήτων του στη διάρκεια της χρονιάς, ένα περισσότερο απ' όσα επιτρέπουν οι κανονισμοί χωρίς την επιβολή ποινής.

Πάντως, η εξέλιξη αυτή δεν πρόκειται να... απογοητεύσει τον Ολλανδό οδηγό, ο οποίος πέρυσι πανηγύρισε τη νίκη στο βελγικό γκραν πρι, μολονότι εκκίνησε από την 14η θέση, λόγω ποινών για αλλαγή στοιχείων στη μονάδα ισχύος.

Η αυστριακή ομάδα διεκδικεί στο Σπα την 13η διαδοχική νίκη της και δωδέκατη στη σεζόν, η οποία θα κάνει τη Red Bull την πρώτη ομάδα που πετυχαίνει ένα τέτοιο σερί σε μία και μοναδική χρονιά.

Παράλληλα, ο Φερστάπεν έχει επικρατήσει στους τελευταίους επτά αγώνες και «κυνηγάει» τη δέκατη νίκη του σε 12 αγώνες (σ.σ. τις άλλες δύο νίκες έχει πανηγυρίσει ο Σέρχιο Πέρες με το δεύτερο μονοθέσιο της Red Bull), ενώ προηγείται στην κατάταξη των οδηγών με διαφορά 110 βαθμών από τον Μεξικανό «ομόσταυλό» του.

