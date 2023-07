Πακιστάν: Απανθρακώθηκαν τουρίστες από πτώση βαν σε χαράδρα (εικόνες)

Τα θύματα απανθρακώθηκαν και είναι δύσκολο να αναγνωριστούν.Το τουριστικό βαν είχε αναχωρήσει από το Σάχιβαλ της επαρχίας Παντζάμπ, με προορισμό την πόλη Γκίλγιτ.

Οκτώ τουρίστες σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν όταν το βαν στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε χαράδρα, χθες Παρασκευή, στην περιοχή Γκίλγκιτ-Μπαλτιστάν του βόρειου Πακιστάν.

Το τουριστικό βαν είχε αναχωρήσει από το Σάχιβαλ της επαρχίας Παντζάμπ, με προορισμό την πόλη Γκίλγιτ.

Εκπρόσωπος των τοπικών αρχών δήλωσε στο πρακτορείο Xinhua πως το τουριστικό βαν συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο και εξετράπη της πορείας του. Μετά την πτώση του στη χαράδρα, τυλίχτηκε στις φλόγες.

