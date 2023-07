Αθλητικά

Πόλο - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: “Ασημένια” η Εθνική (εικόνες)

Λύγισε από την Ουγγαρία η Ελλάδα στα πέναλτι σε τελικό θρίλερ

-



Ήττα με 14-13 στα πέναλτι για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου.

Δεύτερη στον κόσμο αναδείχθηκε η εθνική Ελλάδας στο πόλο, μετά από ένα τελικό θρίλερ με τους Ούγγρους που κρίθηκε στα πέναλτι.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου έδωσε σκληρή μάχη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, που διεξάγεται στη Φουκουόκα στην Ιαπωνία, γνωρίζοντας τελικά την ήττα με 14-13 (10-10 κανονική διάρκεια).

Η πανίσχυρη Ουγγαρία λύγισε την Ελλάδα και στέφθηκε Παγκόσμια πρωταθλήτρια, σε έναν απίθανο τελικό που έσπασαν καρδιές μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Τα πέναλτι:

Βάργκας: Απόκρουση Ζερδεβάς

Φουντούλης: Απόκρουση Βόγκελ

Βάμος: ΓΚΟΛ

Παπαναστασίου: ΓΚΟΛ

Ζάλανκι: ΓΚΟΛ

Γκιουβέτσης: Απόκρουση Βόγκελ

Γιάνσκι: Απόκρουση Ζερδεβάς

Αργυρόπουλος: Απόκρουση Βόγκελ

Φέκετε: Απόκρουση Ζερδεβάς

Γενηδουνιάς: ΓΚΟΛ

Βάργκας: ΓΚΟΛ

Φουντούλης: ΓΚΟΛ

Βάμος: ΓΚΟΛ

Παπαναστασίου: Απόκρουση Βόγκελ

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 2-1, 3-2, 3-3

Πηγή: sport-fm.gr

