Μητσοτάκης: H Εθνική Πόλο φώτισε με αισιοδοξία τις δύσκολες ώρες των τελευταίων εβδομάδων

Τα συγχάρητήρια και των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το ασημένιο μετάλλιο της Εθνικής.

«Τις δύσκολες ώρες των τελευταίων εβδομάδων στη χώρα μας, φώτισαν με αισιοδοξία τα ελληνόπουλα της Εθνικής Ομάδας πόλο, φτάνοντας στο νήμα για την κορυφή του κόσμου», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου από την Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών.

«Το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είναι χρυσό στις καρδιές μας. Απόδειξη της δικής τους δύναμης και αφορμή της δικής μας υπερηφάνειας. Συγχαρητήρια στη γαλανόλευκη ομάδα. Το μέλλον της ανήκει», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ανδρουλάκης: Έδωσαν τιτάνιο αγώνα και μας έκαναν υπερήφανους

«Συγχαρητήρια στους αθλητές μας της εθνικής ομάδας πόλο για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου.

Έδωσαν τιτάνιο αγώνα και μας έκαναν υπερήφανους και αισιόδοξους σε μια δύσκολη στιγμή, καθώς η πατρίδα μας δοκιμάζεται από τις φωτιές.

Τους ευχαριστούμε» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Κουτσούμπας: Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά της Εθνικής Ομάδας Πόλο για τη συγκλονιστική προσπάθεια

«Μεγάλη θέληση, μεγάλη δύναμη, μεγάλη ομάδα. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά της Εθνικής Ομάδας Πόλο για τη συγκλονιστική προσπάθεια. Συγχαρητήρια και στον προπονητή Θοδωρή Βλάχο και το επιτελείο του που κρατάει σταθερά την ομάδα όλα αυτά τα χρόνια στην κορυφή του κόσμου, αναφέρει η ανακοίνωση του ο κ. Κουτσούμπας





