Αθλητικά

Κολύμβηση - Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Ο Χρήστου στον τελικό για 3η σερί φορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Απόστολος Χρήστου πήρε την πρόκριση για τον τελικό των 50μ. ύπτιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φουκουόκα, με την πέμπτη καλύτερη επίδοση

-







Την πρόκριση στον αυριανό (30/7, 14:02) τελικό των 50μ. ύπτιο εξασφάλισε ο Απόστολος Χρήστου, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης της Φουκουόκα. Ο Ελληνας πρωταθλητής τερμάτισε τρίτος στην 1η ημιτελική σειρά με 24.57, πηγαίνοντας λίγο πιο αργά σε σχέση με τον προκριματικό (24.48 είχε κάνει το πρωί), αλλά πήρε το εισιτήριο για τον τελικό -για τρίτη σερί διοργάνωση- με την πέμπτη επίδοση στο σύνολο.

Την κορυφαία επίδοση των ημιτελικών σημείωσε ο κάτοχος του τίτλου, ο Αμερικανός Τζάστιν Ρες με 24.35, ενώ ακολούθησαν με 24.41 ο συμπατριώτης του Χάντερ Αρμστρονγκ και ο Κινέζος Τζιαγού Σου. Ταχύτερος του Ελληνα πρωταθλητή ήταν και ο Πολωνός Κσαβέρι Μάσιουκ (24.47), ενώ την οκτάδα συμπλήρωσαν ο Ιταλός Τόμας Τσέκον, που έκανε ακριβώς τον ίδιο χρόνο με τον Χρήστου (24.57), ο Γερμανός Ολε Μπραουνσβάιχ (24.73( και ο Νεοζηλανδός Αντριου Τζέφκοουτ (24.81), ο οποίος άφησε εκτός τελικού τον Αυστραλό Αϊζακ Κούπερ.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο με τραυματισμούς - Δήμαρχος ο ένας οδηγός (εικόνες)

Πανελλήνιες - Ντεμπά: Από την δομή φιλοξενίας σε.. Σχολή του ΕΚΠΑ (εικόνες)

Βέλγιο: Σκότωσε και διαμέλισε την μητέρα του