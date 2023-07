Υγεία - Περιβάλλον

Χανιά – Γηροκομείο: Ελεύθεροι με όρους οι κατηγορούμενοι της Αγίας Σκέπης

Η απόφαση της Δικαιοσύνης για τους κατηγορούμενους για την πολύκροτη υπόθεση του γηροκομείου της Αγίας Σκέπης.

Αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ύστερα από βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά στα κακουργήματα, οι δυο ιδιοκτήτριες του οίκου ευγηρίας στα Χανιά καθώς και ο ένας εκ των δυο γιατρών, ο γενικός γιατρός.

Συγκεκριμένα το Συμβούλιο των Εφετών έκρινε ότι δεν συντρέχει σοβαρός κίνδυνος να διαπράξουν άλλα αδικήματα μέχρι την ημερομηνία που θα αφήνονταν έτσι και αλλιώς ελεύθεροι και έτσι αποφάσισε την αποφυλάκιση τους.

Στις δυο ιδιοκτήτριες επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος να μην πλησιάζουν την δομή ενώ στον γιατρό επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος να απέχει από ιατρικές πράξεις.

Υπενθυμίζεται ότι σε λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 7 Αυγούστου θα αποφυλακίζονταν έτσι και αλλιώς και οι τέσσερις προσωρινά κρατούμενοι της υπόθεσης καθώς θα έχουν συμπληρωθεί 18 μήνες κράτησης, το ανώτατο προβλεπόμενο όριο, από τη μέρα που προφυλακίστηκαν.

Πάντως προς το παρόν δεν έχει οριστεί η ημερομηνία για την έναρξη της εκδίκασης της υπόθεσης, η οποία θα γίνει στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου.

Δεν υπάρχει εγκληματική οργάνωση στην υπόθεση της Αγίας Σκέπης

Λίγες μέρες νωρίτερα με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Κρήτης κρίθηκε ότι δεν υφίσταται εγκληματική οργάνωση στην πολύκροτη υπόθεση του οίκου Ευγηρίας της Αγίας Σκέπης.

